Camilla rimpiazzata a Buckingham Palace: chi ha preso il suo posto

La Regina Camilla perde la corona, il popolo inglese reclama una sola ed unica sovrana. La seconda moglie di Carlo è affranta.

Camilla Parker Bowles è sempre stata percepita come “un agente estraneo”. Colei che ha rotto deliberatamente le uova nel paniere, decretando la tragica fine del matrimonio reale tra il primogenito della Regina Elisabetta II e Diana Spencer. Per quanto porti le vesti di sovrana dal mese di maggio, in molti faticano a ritenerla parte integrante dell’irraggiungibile Royal Family. Il secondo posto è quello a cui sembra essere destinata. E se in giovane età si è vista costretta a combattere – prima con la presenza invadente e poi con il suo fantasma – contro Lady D, ora è un’altra la donna “dedita” a rubarle impunemente i riflettori.

Non sarà una corona a renderti regina, bensì l’amore e il rispetto del popolo che sostiene il tuo trono: una lezione, questa, che Camilla Parker Bowles ha imparato a sue spese. I cittadini britannici hanno risposto alla cerimonia di incoronazione con indifferenza e scetticismo, in quanto il ruolo di consorte di Re Carlo III sarebbe dovuto spettare alla madre di William ed Harry.

Nondimeno, quel giorno ci ha pensato qualcun altro – o meglio, qualcun’altra – a convogliare su di sé l’attenzione dei paparazzi e l’ammirazione della folla accorsa ai piedi dell’altare. Si tratta nientedimeno di Kate Middleton, Principessa del Galles.

Kate sfila la corona alla Regina Camilla

Parliamoci chiaro, analizzando oggettivamente la realtà dei fatti: i cittadini britannici – almeno la maggior parte – stanno facendo il conto alla rovescia, in attesa dell’ascesa di William e Kate. Sono loro i veri garanti dell’istituzione monarchica, coloro dal quale dipende il futuro dei residenti di Buckingham Palace. E se in passato la folla attendeva di stringere la mano alla Regina Elisabetta II, ora non si propende per raggiungere il suo successore, bensì l’erede al trono.

Il primogenito di Carlo III, così come sua moglie, hanno conquistato l’amore incondizionato dei sudditi britannici. Il popolo difende i propri idoli a spada tratta, soprattutto quando qualcuno – come Harry e Meghan – tenta di mortificare il loro onore.

I cittadini non nutrono dubbi in merito: Kate Middleton sarà un’ottima regina, attenta alle esigenze della Gran Bretagna e del suo amato consorte. Alcuni ritengono che sia lei la sovrana, dimenticandosi scientemente dell’attuale dama in carica. Per quanto Camilla abbia sempre fatto parte della vita di Carlo, non potrà mai essere considerata come membro stabile della Royal Family.