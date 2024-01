Cecilia Rodriguez come Belen? Il video con Ignazio Moser svela la verità

In molti spesso si chiedono quanto Cecilia Rodriguez assomigli alla sorella Belen: nonostante l’apparenza fisica, le due sono molto diverse.

La bellissima ha raggiunto il successo proprio per la sua parentela con la showgirl Belen Rodriguez, diventata negli anni un vero e proprio punto di riferimento per il mondo dello spettacolo italiano. Il primo debutto televisivo di Cecilia è avvenuto in occasione del Grande Fratello Vip, a cui lei ha partecipato qualche anno fa e durante il quale ha incontrato l’amore della sua vita, Ignazio Moser.

Molti fan si sono sempre domandati quali fossero le affinità tra le due sorelle, che si sono mostrate sin da subito molto unite e affezionate all’idea di famiglia. Sta circolando in rete un video che svela tutta la verità a riguardo.

Cecilia Rodriguez, quanto somiglia alla sorella Belen? La verità

La famiglia Rodriguez ha di recente lasciato l’Italia per andare nella propria terra di origine: l’Argentina. Belen, Elio, Santiago, Luna Marì, Cecilia, Ignazio, Jeremiah con la fidanzata e i due genitori: sono tutti lì per omaggiare le proprie origini e per ricordare i momenti speciali trascorsi quando vivevano nella nazione. Sul web sono quindi sempre più frequenti gli scatti che li ritraggono felicissimi.

In particolare, ad attirare l’attenzione è stato un filmato che ritrae Cecilia Rodriguez con il suo compagno Ignazio Moser. Come spiegato prima, si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e, dopo essersi innamorati, hanno iniziato una profonda storia non lasciandosi mai. La loro relazione procede ormai da molti anni e va sempre più a gonfie vele: a dimostrarlo è stato proprio questo video, in cui i due cantano insieme e sorridono con quella complicità che li ha sempre contraddistinti.

Una prova di come Cecilia sia differente dalla sorella Belen. Quest’ultima ha infatti vissuto, nel corso degli anni, diverse relazioni. Indimenticabile è il matrimonio con Stefano De Martino, che ha vissuto numerosi alti e bassi e che è adesso – definitivamente – volto al termine. La showgirl argentina è oggi legata sentimentalmente ad Elio Lorenzoni, e non potrebbe essere più felice di così.



Sua sorella Cecilia ha invece donato il proprio cuore a Ignazio Moser, con cui sta insieme ormai da anni e con il quale non c’è mai stata alcuna battuta d’arresto. Quel che è certo, è che entrambe le sorelle credono nell’amore e nell’idea di famiglia, quella stessa che hanno condiviso sin da bambine.