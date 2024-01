Che Dio Ci Aiuti, l’attrice si è sposata con un ex di Amici famosissimo: eccoli insieme

La nota attrice, diventata popolare grazie a Che Dio Ci Aiuti, si è sposata con un ex allievo di Amici molto famoso: ecco di chi stiamo parlando.

La serie tv di Rai 1 è annoverata tra le preferite del pubblico e nel corso degli anni ha raccontato molte storie che hanno catturato l’interesse dei telespettatori, anche grazie all’interpretazione messa in capo dai vari attori che si sono susseguiti sul set.

Una delle protagoniste di Che Dio Ci Aiuti è stata Arianna Montefiori, la quale per due stagioni di fila ha vestito i panni di Valentina Valpreda, un’ex prostituta arrivata in convento perché affidata a Suor Angela, interpretata dall’amata attrice Elena Sofia Ricci, per portare a termine il servizio civile in ospedale.

È proprio nella struttura sanitaria che ha incontrato Gabriele, un giovane medico interpretato da Cristiano Caccamo. Esattamente come accaduto per il suo personaggio nella serie tv, dove Valentina e il fidanzato hanno avuto il loro lieto fine convolando a nozze, anche Arianna ha trovato il vero amore in un ex allievo di Amici e ha deciso di sposarlo.

Arianna Montefiori, da Che Dio Ci Aiuti al matrimonio con l’ex di Amici

Dopo l’esperienza sul set di Che Dio Ci Aiuti, Arianna Montefiori è stata impegnata in diversi progetti lavorativi partecipando a varie serie televisive. Tuttavia, in pochissimi sanno che sono ormai molti anni che l’attrice fa coppia fissa con uno degli ex allievi di Amici più famosi usciti dal programma.

Arianna è legata sentimentalmente a Mattia Briga, diventato famoso quando ha partecipato alla quindicesima edizione del talent show. I due si sono conosciuti nel 2019 e a presentarli è stata l’amica in comune Diana Del Bufalo, la quale ha lavorato con la Montefiori proprio nella serie televisiva di Rai 1. Da quel momento in poi i due non si sono più separati.

Arianna e Briga si sono sposati il 18 dicembre 2021 in Vaticano davanti ad amici e parenti. C’erano ancora i vincoli legati al Covid, come ha scritto il cantautore pochi giorni fa su Instagram quando ha celebrato il loro secondo anniversario di nozze. “Era un dicembre di restrizioni e di paura, ma il sole splendeva su Roma e noi eravamo liberi e felici. – si legge nel post di Mattia, dove ha pubblicato alcuni momenti del loro giorno più bello – Sempre insieme, mano nella mano”, ha poi aggiunto.