Hai un’intelligenza superiore alla media? Ecco i “sintomi”, sono 10

Credi di avere un’intelligenza superiore alla media? Devi assolutamente verificare se manifesti questi “sintomi”, ecco quali sono.

Le persone con livello intellettivo superiore sono state analizzate per scoprire se ci sono similitudini tra di loro. In effetti, sembra che siano stati individuati almeno dieci “sintomi” di intelligenza superiore. Ciò non significa che se, leggendo questo articolo, scoprite che i più arguti hanno un gatto e ne comprate uno lo diventerete anche voi.

Si tratta solo di una lista di dettagli e caratteristiche che le persone con intelletto superiore hanno dimostrato di possedere. Un elenco utile per comprendere meglio se stessi ma anche per scoprire qualcosa in più degli altri attraverso questi particolari “sintomi”. Ecco quali sono e perché sono importanti.

I “sintomi” di una persona molto intelligente, scopri subito se sei un genio

Cos’hanno in comune le persone con un intelletto molto sviluppato? Se lo sono chiesto numerosi ricercatori e scienziati che hanno dedicato anni di studio e statistiche. Tutto questo per scoprire quali sono le caratteristiche o le abitudini che contraddistinguono i soggetti con un’arguzia superiore. I risultati sono sorprendenti.

Essere primogeniti , perché ricevono maggiori attenzioni dai genitori che hanno più tempo per seguirli;

, perché ricevono maggiori attenzioni dai genitori che hanno più tempo per seguirli; Essere alti , poiché chi è più alto da piccolo ha più possibilità di successo da grande;

, poiché chi è più alto da piccolo ha più possibilità di successo da grande; La scelta del gatto come animale domestico;

come animale domestico; Essere mancini , in quanto si tratta degli individui più creativi, capaci di pensare oltre le regole e in grado di elaborare informazioni rapidamente interconnettendo entrambi gli emisferi cerebrali;

, in quanto si tratta degli individui più creativi, capaci di pensare oltre le regole e in grado di elaborare informazioni rapidamente interconnettendo entrambi gli emisferi cerebrali; Soffrire di ansia : sembra strano, ma chi sta sempre sul chi va là ha un’intelligenza superiore;

: sembra strano, ma chi sta sempre sul chi va là ha un’intelligenza superiore; Essere magri : la maggior parte delle persone intelligenti è di corporatura esile;

: la maggior parte delle persone intelligenti è di corporatura esile; Non fumare , perché chi ha una spiccata capacità intellettiva ritiene che farlo sia sciocco. Inoltre coloro che fumano hanno un QI più basso di 7,5 punti rispetto agli altri;

, perché chi ha una spiccata capacità intellettiva ritiene che farlo sia sciocco. Inoltre coloro che fumano hanno un QI più basso di 7,5 punti rispetto agli altri; Studiare uno strumento musicale , un’attività che se appresa in giovane età aiuta a sviluppare la mente e la capacità di apprendimento di altre materie;

, un’attività che se appresa in giovane età aiuta a sviluppare la mente e la capacità di apprendimento di altre materie; Allattamento al seno : gli adulti che sono stati allattati al seno da neonati possiedono un maggiore sviluppo intellettivo;

: gli adulti che sono stati allattati al seno da neonati possiedono un maggiore sviluppo intellettivo; L’utilizzo di droghe ricreative, sebbene sia un’abitudine errata che non indica intelligenza. Il collegamento questa volta è inverso, infatti sembra che i bambini con QI alto siano portati, da adulti, a consumare droga e alcol.

Tutti questi studi sono da approfondire e leggere per intero per poter trarre le giuste conclusioni. Quello che vogliamo darvi è uno spunto di riflessione su curiosità legate alle persone più intelligenti del pianeta.