In media in Italia si vive più a lungo, ma i dati cambiano da Regione a Regione: qual è la più longeva

Qual è la Regione italiana nella quale si vive più a lungo? E quella in cui il tasso di mortalità è più alto? Ecco tutti i dati al riguardo.

Per aspettativa di vita si fa riferimento all’indicazione dei livelli di sopravvivenza di una data popolazione. Per ottenere questo risultato viene calcolato il tempo medio di permanenza in vita a partire da un’età specifica. Può essere calcolata su dati di generazione o su informazioni osservate in base all’età. È possibile determinare anche l’aspettativa di vita in buona salute, misurando gli anni trascorsi in assenza di patologia invalidanti.

Dai dati Istat è emerso che l’aspettativa di vita in Italia è di 82,751 anni. Ma non è la stessa per tutte le regioni. Il rapporto dell’osservatorio nazionale della salute delle Regioni nostrane ha messo in evidenza che vi sono delle differenze. Sono stati infatti analizzate le informazioni sull’aspettativa di vita a seconda della diversa astrazione sociale.

Aspettativa di vita in Italia: la classifica dalla Regione in cui è più bassa a quella in cui è più alta

L’aspettativa di vita, dunque, varia da Regione a Regione. Ma qual è la classifica italiana? Al ventesimo posto c’è la Campania, con una speranza di vita di 81,068 anni. Al diciannovesimo troviamo la Sicilia, dove l’aspettativa di vita è di 81,835 anni. Proseguendo, c’è la Valle d’Aosta con un’aspettativa di vita di 81,871 anni. Al diciassettesimo posto abbiamo, invece, la Calabria con 82,296 anni. Al sedicesimo, la Basilicata, dove l’aspettativa di vita è di 82,433 anni. Al quindicesimo posto c’è il Molise con una speranza di vita di 82,594 anni.

Al quattordicesimo troviamo il Piemonte: l’aspettativa di vita qui è di 82,625 anni. Mentre al tredicesimo posto c’è la Sardegna, qui l’aspettativa di vita è di 82,645 anni. Al dodicesimo, il Lazio con una speranza di vita di 82,654 anni. All’undicesimo c’è la Liguria, dove l’aspettativa di vita è di 82,739 anni. Al decimo posto troviamo la Puglia, con 82,832 anni.

Salendo nella classifica, al nono posto c’è il Friuli Venezia Giulia, dove l’aspettativa di vita è di 82,834 anni. All’ottavo abbiamo l’Abruzzo con l’aspettativa di vita di 82,849 anni. Al settimo posto si trova l’Emilia Romagna: qui la speranza di vita e di 83,189 anni. Mentre al sesto posto c’è la Lombardia, dove l’aspettativa di vita è di 83,246 anni.

Al quinto posto c’è la Toscana con un’aspettativa di 83,290 anni. Quarto posto per il Veneto, qui l’aspettativa di vita è di 83,306 anni. Arrivando al podio, troviamo un terzo posto per l’Umbria, dove la speranza di vita è di 83,331 anni. Il secondo posto è per le Marche con 83,364 anni. Mentre il primo posto spetta al Trentino Alto Adige, dove l’aspettativa di vita è di 83,571 anni.