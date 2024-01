Risolvi il problema dei capelli bianchi: con soli due euro dici addio per sempre alle tinte

Se stai cercando una strategia per dire “stop” alla tinta sei nel posto giusto: in questo modo risolvi il problema dei capelli bianchi con pochi euro.

I capelli sono un elemento importante nell’immagine di una persona. Soprattutto per le donne, poi, questi vanno ad incorniciare il volto, e non basta solo un taglio corretto. Anche il colore infatti deve stare bene con la propria carnagione, ma inevitabilmente con il passare dell’età inizia la comparsa dei primi capelli bianchi. L’età non è uguale per tutti e c’è a chi compaiono prima e a chi dopo.

Il capelli bianchi sono un segno tangibile che il tempo passa. In molti quindi per coprirli ricorrono alla tinta, che va effettuata con frequenza dal parrucchiere. In generale la maggior parte delle persone tende a farla circa una volta al mese, ma se il ritmo della crescita è più veloce del solito bisogna agire ancora più frequentemente. Tuttavia, c’è un metodo per il risolvere il problema.

Basta con le tinte: ecco il prodotto che devi utilizzare

La tinta può avere dei benefici in quanto va a coprire i capelli bianchi, ma anche diversi svantaggi. Dal costo che bisogna sostenere ogni mese, alla composizione chimica che potrebbe danneggiare il capello. Proprio per questo motivo, bisognerebbe cercare di utilizzare meno quelle chimiche e più spesso prodotti naturali che non danneggino la chioma.

Ad esempio, l’henné da anni viene utilizzato per i capelli, eppure in tanti non se ne servono per pigrizia: andare a fare la tinta dal parrucchiere, infatti, per molte persone è più veloce e privo di ogni margine d’errore. Questa è una sostanza naturale che si ricava dalle erbe tintorie.

Si tratta di una pianta che non supera i 4 metri di altezza, ricca di una polvere pigmentata quando termina la sua essicazione. Solitamente questa si trova in Arabia, India, Senegal, Egitto, Sudan, Algeria e Tunisia. In commercio non esiste solamente l’henné rosso, ci sono anche altre colorazioni e il suo prezzo è davvero basso. Costa pochi euro, meno di due, ed è facilissimo da utilizzare.

Una volta presa la polvere, bisogna emulsionarla con del liquido, passarla sui capelli e lasciarla agire. Proprio come andrebbe fatto per una tinta normale. Il vantaggio non è solamente il prezzo, ma anche la salute delle propria chioma. L’henné infatti aderisce solo allo strato esterno dei capelli.