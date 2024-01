Sara Ricci, finalmente la verità sulla storia con Gabriel Garko: svelato il retroscena

Finalmente è stata svelata tutta la verità sulla presunta storia d’amore tra Sara Ricci e Gabriel Garko: ecco qual è il retroscena.

L’attrice è reduce dall’esperienza nella casa del Grande Fratello, un’avventura per lei durata poche settimane dato che il pubblico ha deciso di eliminarla alla prima occasione. Una scelta probabilmente dovuta ai contrasti avuti con Beatrice Luzzi, fin dall’inizio la preferita dai telespettatori.

È proprio questo è stato uno dei temi centrali dell’intervista di Sara Ricci a Verissimo, dove l’attrice ha ammesso che all’interno della casa ha recitato una parte, anche se ci ha messo un po’ del suo. Nel corso della chiacchierata nel salotto di Silvia Toffanin, l’ex star di Vivere ha parlato anche dei suoi amori passati e in particolare si è soffermata a discutere sulla sua storia con Gabriel Garko, rivelando un retroscena che non sa nessuno.

Sara Ricci e la relazione con Gabriel Garko: ecco cosa ha confessato

Come alcuni ricorderanno bene, Sara Ricci è stata più di una volta al centro del gossip per le sue storie d’amore. Una delle relazioni più importanti della sua vita è stata quella con il collega Beppe Convertini, con il quale ha posato senza veli per un calendario del mensile Maxim nel 2003. Ma questa non è stata la sua unica storia.

Come confessato a Silvia Toffanin, la Ricci in passato è stata legata a Gabriel Garko per un anno e mezzo. “È stata una delle relazioni migliori della mia vita”, ha sottolineato Sara nel salottino di Canale 5. Una delle cose più importanti in merito alla storia con il collega è stato il fatto che si è trattato di un amore sincero.

“La storia con Gabriel Garko era vera”, ha spiegato la Ricci, dato che negli ultimi anni si è parlato tantissimo di come le relazioni passate dell’attore non fossero reali, ma messe in piedi dall’agenzia alla quale apparteneva, come raccontato dallo stesso Garko durante una sua ospitata nella casa del GF Vip ai tempi di Rosalinda Cannavò.

Durante l’intervista a Verissimo, inoltre, Sara ha parlato della storia d’amore più importante della sua vita spiegando che la relazione è finita solo poco tempo fa. L’attrice, dopo aver avuto diverse relazioni con uomini appartenenti al mondo dello spettacolo, è stata legata a una persona per 15 anni. Il rapporto con il compagno però si è interrotto di recente.