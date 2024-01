Uomini e Donne, il cavaliere più noto chiude le porte al programma: “Era bello, adesso…”

Un ex cavaliere di Uomini e Donne, molto noto all’interno del programma, chiude per sempre le porte al dating show della De Filippi.

Negli anni sono passati tanti volti per Uomini e Donne e molti, dopo aver trovato la persona con cui condividere la vita, hanno lasciato lo studio. Ma anche coloro che non sono riusciti ad incontrare l’anima gemella hanno deciso comunque, trascorso diverso tempo, di dire addio al programma per i motivi più disparati. Ancora oggi il dating show della De Filippi va in onda e l’appuntamento è quello solito.

Soprattutto da quando Ida Platano è andata sul trono, molti ex partecipanti hanno voluto lasciare un commento. È stata la prima dama a passare dal trono over a quello classico diventando una tronista. A fare alcuni commenti su questa scelta e sulla possibilità di ritornare al programma è stato un ex corteggiatore di Gemma Galgani. Qui di seguito tutto.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne non tornerà più nel programma: tutto è cambiato

L’ex cavaliere di Uomini e Donne di cui stiamo parlando è Giorgio Manetti. Quest’ultimo ha rilasciato un’intervista a Tag24 e così ha commentato quanto successo negli ultimi mesi. L’uomo critica la scelta della Platano sul trono, così come ha sempre messo in discussione l’unione del trono over a quello classico. Per Manetti ci sono dinamiche diverse, ma crede che queste scelte non dipendano da Maria De Filippi.

Contrario non solo nei confronti di Ida nel suo ruolo da tronista, ma anche nella sua ex relazione con Riccardo. Allo stesso modo, per Roberta Di Padua non ci sono state ottime parole. Sono diverse le critiche che l’ex cavaliere le ha riservato, in quanto Manetti pensa che la dama non avrebbe nessuna difficoltà a trovare un uomo fuori dal programma. Non è mancato poi un commento su Gemma Galgani.

Ecco le sue parole sulla donna: “Gemma è un caso particolare. Non si capisce perché è lì da 14 anni. Lei dice che cerca l’amore, ma non se non l’hai trovato ora dove lo trovi? Maria è felice di avere Gemma in studio. Continueranno così finché ci saranno dei vantaggi. Gemma sarà lì ancora a 90 anni a cercare l’amore”. E poi conclude: “Era bello, adesso non lo riconosco più il programma. Non ho alcun interesse quindi a ritornare in quella cosa lì”. Non ci sarà quindi un’altra occasione per Giorgio Manetti nello studio di Uomini e Donne.