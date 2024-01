Ad Amici aveva conquistato il cuore di Elodie, ma che fine ha fatto oggi Lele Esposito?

È stato uno dei protagonisti più apprezzati di Amici, ma cosa fa oggi Lele? Come è cambiata la sua vita dopo il talent show?

Amici è il talent show più amato della televisione nostrana. Il suo esordio sul piccolo schermo è avvenuto circa un ventennio fa e, nel corso del tempo, i telespettatori si sono sinceramente affezionati al programma che regala loro grandi emozioni. Merito del grande impegno delle persone che lavorano con dedizione alla realizzazione del format. Edizione dopo edizione, la grande squadra che collabora con Maria De Filippi, la timoniera della trasmissione, ha saputo portare dei contenuti sempre nuovi senza però snaturare il tutto.

Il fulcro dello show resta il talento di giovani artisti in erba che si mettono in gioco per farsi conoscere dal grande pubblico. Alcuni dei cantanti più apprezzati del panorama musicale italiano hanno partecipato al programma in onda su Canale 5, basta pensare ad Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa, Irama, i The Kolors, Gaia ed Elodie, solo per citarne alcuni.

Amici, cosa fa oggi Lele Esposito? La sua vita a distanza di anni dalla partecipazione allo show

Proprio la cantante Elodie ha infiammato l’Italia da nord a sud con i suoi tour ed è divenuta un’icona di stile grazie ai suoi outfit sensuali e provocanti. Dotata di voce melodica e di una forte presenza scenica, sta dominando le classifiche nazionali a suon di hit. Anche lei ha partecipato ad Amici, arrivando seconda, infatti il vincitore di quell’edizione è stato Sergio Sylvestre.

Durante la sua esperienza, ha avuto una relazione con un suo collega, il cui nome è Lele Esposito. In tanti si domandano che cosa faccia oggi il cantante. Si è accaparrato il terzo posto nella sezione dedicata ed ha affrontato l’intero percorso insieme ad Elodie. Il loro amore è sbocciato all’interno della casetta ed è durato due anni, in seguito infatti le loro strade si sono divise. Ma come è cambiata la vita dell’interprete a distanza di anni dalla sua partecipazione allo show?

Oggi Lele, nonostante abbia un passato di successo nel mondo della musica, si dedica ad altro. Ha abbandonato la carriera di cantante e lavora anche come autore di brani. È entrato a far parte anche del settore delle web series, con la produzione di 4 on the bot per il canale Producing Acts. È molto attivo sui social network e sulle sue pagine ufficiali è solito condividere parte della sua quotidianità con i follower che lo seguono con spassionato interesse ed interagiscono con lui attraverso le diverse piattaforme digitali.