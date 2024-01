Alba Parietti, il fratello è la sua fotocopia: spunta la foto inedita di famiglia, somiglianza impressionante

Alba Parietti non ha bisogno di particolari presentazioni, ma avete mai visto suo fratello? È identico a lei! La foto sui social è diventata virale.

Conduttrice televisiva, attrice per il grande e il piccolo schermo, donna dotata di profonda intelligenza e di grande ironia: Alba Parietti è uno dei volti più amati dello spettacolo nostrano. Classe 1961, è nata al 2 luglio a Torino. È figlia di Francesco, un partigiano piemontese, e di Grazia, pittrice. I genitori decidono di darle proprio questo nome in omaggio alla prima città piemontese ad essere stata liberata nel 1945.

È cresciuta nel quartiere di Madonna del Pilone. Frequenta il liceo statale e, a poco a poco, entra a far parte del mondo delle radio. Il suo approdo sul piccolo schermo avviene nel 1978, quando partecipa a Miss Italia senza però giungere alle finali. L’anno seguente viene eletta per rappresentare il Paese a Miss Universo, ma rinuncia per impegni professionali.

Il resto è storia, oggi è una delle donne più apprezzate dello spettacolo nostrano. Ma cosa si conosce della sua vita privata? Questa è sempre stata molto chiacchierata. La showgirl è stata sposata soltanto una volta, nel 1981 infatti è convolata a nozze con l’attore Franco Oppini e dal loro amore è venuto al mondo, il 6 aprile del 1982, Francesco Maria.

I due hanno deciso di separarsi nel 1990 e di divorziare nel 1997. Nel 1991 ha avuto una relazione che è durata 5 anni con il filosofo e docente universitario Stefano Bonanga. Ha convissuto con lui a Bologna e la showgirl e conduttrice televisiva ha dichiarato più volte che è stato l’uomo più importante della sua vita. La storia d’amore con quest’ultimo, tuttavia, si è conclusa nel 1996.

Alba Parietti, avete mai visto suo fratello? La foto è virale

Dal 2001 al 2007 ha vissuto una relazione con il principe palermitano Giuseppe Lanza e, dal 2010 al 2014, ha avuto una storia con Cristiano De André. Dal 2022 Alba Parietti è legata sentimentalmente a Fabio Adami, manager di Poste Italiane. Nel corso della sua vita, ha avuto un bellissimo rapporto amicale con il direttore d’orchestra Ezio Bosso: l’attrice lo ha definito come l’incontro più impattante e sconvolgente della sua vita.

La conduttrice e showgirl ha un profilo Instagram molto seguito, attraverso il quale si mantiene in contatto con i suoi fan. Dalla sua pagina condivide contenuti circa la sua vita lavorativa e quella privata. Ci sono molte foto che la ritraggono in compagnia del figlio e, proprio di recente, ha postato uno scatto che la ritrae con suo fratello.

Immediatamente è balzata agli occhi dei followers la somiglianza che intercorre tra i due. Come ben si evince dalle foto, hanno gli stessi occhi e lo stesso sguardo. Gli utenti non hanno potuto fare a meno di commentare l’immagine facendo loro i complimenti per il grande affetto che li unisce e per la bellezza, che è evidentemente di casa!