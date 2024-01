Amici, che fine ha fatto Marco Carta? Vita stravolta dopo il talent, cosa fa oggi il cantante

Marco Carta ha raggiunto il successo grazie ad Amici, facendosi conoscere da milioni di persone, ma che cosa fa oggi il cantante? Ecco che fine ha fatto.

In ventidue edizioni del talent show di Canale 5, ci sono stati altrettanti vincitori che nel corso degli anni si sono distinti nel mondo dello spettacolo. Uno dei più famosi è sicuramente Marco Carta, il quale oggi si vede più di rado in TV.

Uno dei vincitori di Amici che ha raggiunto il massimo del successo mediatico è stato proprio lui, protagonista di un’ascesa repentina con due trionfi importantissimi per la sua carriera professionale. Dopo però c’è stata la parabola discendente: da essere lanciatissimo nel panorama discografico ad attraversare uno dei periodi più bui.

La storia familiare del giovane cantante sardo ha coinvolto milioni di persone che oggi si chiedono che fine abbia fatto l’artista, visto che negli ultimi anni le sue apparizioni in televisione non sono più frequenti come una volta e anche la sua carriera musicale non fa più notizia come un tempo.

Marco Carta oggi: ecco che cosa fa il vincitore di Amici

Era il 20 ottobre 2007 quando Marco Carta entrava nella scuola di Amici, per poi trionfare nella settima edizione il 16 aprile 2008 diventando così uno dei vincitori del talent show condotto da Maria De Filippi. Questo è stato il primo grande traguardo che ha lanciato la sua carriera, con un contratto firmato per la Warner Music Italy.

Marco ha scalato le classifiche musicali del 2008. Successivamente ha partecipato e vinto al Festival di Sanremo nel 2009 con il brano La Forza Mia. È stato probabilmente questo l’apice della sua carriera professionale che in seguito ha subito una battuta d’arresto, nonostante non si sia mai fermato nel pubblicare album e fare concerti.

Negli anni, inoltre, Marco è stato un personaggio televisivo dato che nel 2016 ha partecipato a L’Isola dei Famosi, dove è rimasto per 55 giorni venendo eliminato in semifinale. Mentre nel 2019 è stato uno dei concorrenti di Tale e Quale Show, mettendosi alla prova con l’imitazione di tantissimi artisti della musica sulla scena nazionale e internazionale.

Nel maggio dello stesso anno, Carta è stato arrestato insieme a una donna per furto aggravato alla Rinascente di Piazza del Duomo di Milano per aver rubato delle magliette del valore di 1200 euro. In seguito è stato assolto “per non aver commesso il fatto”. Oggi Marco continua a fare concerti e ad esibirsi in tutta Italia.