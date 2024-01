Aurora Tropea beccata con l’ex di Uomini e Donne: l’incontro non farà piacere a Gianni Sperti

Aurora Tropea, discussa dama del trono over d’Uomini e Donne, è stata beccata con un ex del daytime: l’incontro non farà piacere a Gianni Sperti.

Il trono over di Uomini e Donne continua a mietere successi negli ascolti. Il daytime di Maria de Filippi dedicato agli anta ha un vasto pubblico che non manca all’appuntamento quotidiano. Negli ultimi anni dame e cavalieri si sono ritagliati il loro spazio e hanno conquistato una certa popolarità. Tra questi c’è sicuramente Gemma Galgani, ma anche Ida Platano, oggi prima tronista degli over in carica, Roberta Di Padua e Barbara de Santi.

Ci sono poi volti che hanno dato vita a varie discussioni a causa di alcuni loro discutibili atteggiamenti. Aurora Tropea non ha suscitato le simpatie del parterre femminile e spesso è stata contestata da Gianni Sperti. La dama romana, dopo un periodo d’assenza, ha deciso di tornare a Uomini e Donne per mettersi di nuovo in discussione e trovare l’anima gemella. Ha frequentato più d’un cavaliere, ma non è ancora scoccata la scintilla con nessuno.

A contestare i suoi modi di fare l’ex ballerino, che non nutre nei suoi confronti particolare affetto. In seguito ad un vivace scontro tra Gemma e Aurora, è intervenuto Gianni che ha puntato il dito verso la Tropea. L’opinionista non tollera il finto moralismo di Aurora e le condanne rivolte ad altre donne. Sperti ha infatti sottolineato come alcune foto pubblicate dalla dama sui social siano decisamente fuori luogo e a tratti volgari.

Ovviamente la lite fra i due ha avuto un seguito ed è stata commentata sui social da un’ex dama che ha trovato l’atteggiamento di Gianni violento verbalmente. Lei è Veronica Ursida e già in passato si era schierata dalla parte dell’amica Aurora. Le due donne hanno ancora oggi un legame sincero, anche se la prima ha lasciato il parterre di Uomini e Donne da tempo.

Aurora Tropea e Veronica Ursida insieme: lo scatto che non piacerà a Gianni Sperti

Veronica Ursida, all’epoca della lite tra Aurora e Gianni, condannò fermamente le parole dell’ex ballerino. Lo definì aggressivo e inopportuno. Le sue affermazioni, in un momento in cui la violenza sulle donne è all’ordine del giorno, potevano essere evitate. Inoltre l’ex dama ha difeso l’amica affermando che sul profilo di Aurora non c’erano scatti volgari, anzi. Infine, l’Ursida ha invitato i presenti al daytime a dare l’opportunità alla dama di godersi il suo nuovo percorso a Uomini e Donne, senza farle troppe pressioni.

Ovviamente le affermazioni di Veronica sono state di condanna nei confronti di Sperti. Ora che le due donne hanno condiviso un nuovo scatto insieme, questo non farà certo piacere all’opinionista, anche se per il momento non ha rilasciato nessun commento in merito.