Grande Fratello, che fine ha fatto Francesca Fioretti? Eccola oggi dopo il dramma

Francesca Fioretti, ex concorrente del Grande Fratello, ha vissuto un dramma: la morte improvvisa del compagno e padre della figlia.

In molti si domandano come stia oggi e che fine abbia fatto Francesca Fioretti, la compagna di Davide Astori, morto a 31 anni a causa di un arresto cardiocircolatorio mentre era in ritiro con la sua squadra. Il calciatore, papà della figlia dell’ex gieffina, è scomparso in modo improvviso e drammatico.

Di cosa si occupa, al momento, Francesca Fioretti? Il nome della bellissima ex gieffina è associato purtroppo a un dramma che ha sconvolto il mondo del calcio e dello spettacolo. La donna ha perso improvvisamente il compagno, l’ex calciatore Davide Astori, deceduto a soli 31 anni.

Era il 2018 quando insieme alla figlia Vittoria, nata solo 2 anni prima, si è ritrovata ad affrontare la tragedia. Astori era in ritiro con la Fiorentina quando ha perso la vita e, da quel momento, l’esistenza della sua compagna e della loro bambina è cambiata per sempre.

Che fine ha fatto Francesca Fioretti, la compagna di Davide Astori?

La morte di Astori ha segnato per sempre la vita di Francesca Fioretti che, dopo il terribile lutto, ha dovuto trovare la forza per andare avanti e superare il dolore per crescere la loro bambina. Poco dopo il dramma, l’ex gieffina e la figlia hanno lasciato la loro casa di Firenze per trasferirsi a Milano e ricominciare una nuova vita. “Io guardo Vittoria e so che il mio dovere è trasmetterle serenità e felicità, in questo caos”, aveva detto in un’intervista a Verissimo Francesca qualche mese dopo la dipartita di Davide.

E così è stato, infatti oggi mamma e figlia sono serene e vivono una accanto all’altra con grande complicità. Ripartite da zero, le due si sono fatte coraggio a vicenda riuscendo a sopravvivere alla più grande tragedia della loro esistenza. “All’inizio istintivamente le ho semplicemente raccontato la verità perché volevo costruire un rapporto di piena fiducia con lei. Non l’ho mai illusa, ovviamente, il racconto è diventato più complesso nel corso degli anni”.

Francesca ha spiegato come, per lei e la figlia, la perdita del padre sia una realtà che affrontano come un fatto “normale”. Recentemente sono state protagoniste di una campagna pubblicitaria: insieme si sono fatte fotografare e coccolare mentre giocavano, posando con grande disinvoltura. La Fioretti, infatti, dopo il successo ottenuto grazie alla partecipazione al Grande Fratello nel 2009, ha intrapreso la strada del mondo dello spettacolo diventando modella e testimonial.

Nel 2021 ha raccontato la sua storia nel libro Io sono l’amore che rappresenta un tributo al compagno scomparso e la testimonianza di come si sia fatta forza nella vita. Oggi il suo sorriso dipende dalla figlia e, l’ex gieffina, ha potuto contare anche sulla nuova storia d’amore con l’ex calciatore serbo Aleksandar Kolarov, attualmente dirigente sportivo. Non si sa, però, se i due stiano ancora insieme al momento.