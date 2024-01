I jeans a palazzo di Belen Rodriguez sono il must have del 2024

Belen Rodriguez sfoggia un paio di jeans che in poco tempo sono diventati la tendenza per l’inverno 2024: la showgirl è super fashion.

Belen Rodriguez è una vera regina delle tendenze, sempre elegante e alla moda: i nuovi jeans che ha sfoggiato sui social sono il must have del 2024. Perfetti per ogni occasione, si abbinano praticamente con tutto.

La showgirl argentina, protagonista del gossip nostrano, ha dimostrato ancora una volta che in fatto di moda è sempre all’avanguardia e con i suoi look conquista davvero tutti.

Belen Rodriguez sfoggia i jeans a palazzo che tutti vorrebbero avere

Belen Rodriguez, in materia di stile, è più che esperta. E non solo perché ha diversi brand d’abbigliamento, ma anche perché sa vestirsi in modo impeccabile. Gli ultimi jeans sfoggiati in occasione di una passeggiata a Milano hanno lasciato tutti senza parole.

Si tratta di un paio di jeans a palazzo che sono diventati subito un must have del 2024. Come si vede dalla foto, hanno un lavaggio chiaro, sono a vita alta e si aprono sulla gamba. Il modello è forse il più versatile esistente. Il motivo? Si adatta a diversi generi di look. La Rodriguez qui lo ha abbinato a una maglia aderente nera con tante mezze lune bianche, un outfit casual ma non troppo.

Lo stesso jeans, con una camicia nera aderente in seta e un paio di decolleté con tacchi a spillo, può diventare molto elegante e sensuale. Abbinando, invece, una t-shirt a mezze maniche bianca con un paio di sneaker, è un outfit super comodo e casual ma comunque di tendenza. Ed ecco che Belen lancia ancora una volta le mode.

Mentre è partita per l’Argentina raggiungendo la sua terra, dove mancava da tempo, la Rodriguez è tornata un’altra volta al centro del gossip nostrano e in questa occasione non c’entra Stefano De Martino. Il suo scontro sui social con Antonino Spinalbese ha, com’era prevedibile, attirato l’attenzione della cronaca rosa. Stando a quanto ha annunciato lei stessa, pare che Belen abbia deciso di rivolgersi a degli avvocati per gestire la situazione con il padre di sua figlia.

L’ex gieffino, dal canto suo, ha lanciato accuse pesanti alla sua ex. La battaglia è ormai aperta e difficilmente si tornerà indietro. Questo ‘colpo di scena natalizio’ ha di fatto dimostrato che tra Spinalbese e l’argentina i rapporti sono molto tesi e, quanto accaduto proprio durante le festività, sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.