“Il trucco del caffè ha salvato il mio matrimonio”: la rivelazione di una life coach lascia a bocca aperta

5 minuti al giorno e una tazza di caffè: così una lifestyle coach ha salvato il suo matrimonio ed evitato il divorzio imminente.

La comunicazione è un aspetto della vita fondamentale per avere una connessione con gli altri. Tuttavia, può diventare un’arma a doppio taglio se usata in maniera scorretta. Se prendiamo il caso delle relazioni, uno dei principali motivi per cui le coppie si lasciano è proprio la mancanza di essa, o meglio, il modo inadeguato con cui se ne fa uso. A tal proposito può suonare strano, dunque, come una semplice tazza di caffè possa migliorare questo processo; a spiegarlo è una life coach che si è ritrovata in una situazione nella quale per il suo matrimonio non sembravano esserci più speranze.

Partiamo dalla base: perché le relazioni tendono a frantumarsi con il passare del tempo? Un interessante articolo della Dott.ssa Pardo Francesca, psicologa, ci fa ragionare su una considerazione: uomini e donne hanno differenti modalità comunicative.

Se la donna tende a parlare dei suoi problemi, l’uomo lo fa solamente dopo averli risolti. Inoltre, da una parte il linguaggio del secondo è più concreto, mentre quello della donna è più emotivo. Da qui nascono incomprensioni che sfociano in dispute e mancanza di empatia, che difficilmente trovano un punto comune. In questi casi, a cambiare, dev’essere il meccanismo.

Come salvare una relazione in via di separazione: il segreto della lifecoach statunitense sta in una tazzina da caffè

Iniziare la giornata davanti ad una tazza di caffè con il proprio partner potrebbe essere la chiave per scongiurare il divorzio. Questo secondo l’esperta di relazioni e life coach Aston Simmonds, che ha provato in prima persona gli ‘effetti positivi’ di tale pratica. “Ti prometto che se fai il check-in solo per cinque minuti al giorno, anche ogni altra area della tua vita ne trarrà beneficio”, scrive sul suo profilo Instagram.

Quattro anni fa, come rivelato dalla stessa, è finita a parlare dell’idea di divorziare con il suo compagno. Le loro conversazioni, infatti, in passato si focalizzavano sui numerosi problemi che si erano andati a creare, tra chi collabora maggiormente alle faccende domestiche, le bollette e la genitorialità. In tutto ciò, come capita a milioni di famiglie, tra impegni vari sembrava non esserci tempo per parlare e condividere i propri pensieri e progetti.

Un giorno, però, arrivò la svolta: invece di prendere una tazza di caffè e uscire di casa in maniera frettolosa, la coppia ha rallentato i ritmi mattutini e ha usato i pochi minuti trascorsi insieme a comunicare faccia a faccia, davanti ad una tazza di caffè. Da quel momento, oltre ad aver salvato la loro relazione, i due non hanno mai smesso di farlo.

Innanzitutto, iniziano con il raccontare l’un l’altra come si sentono riguardo a se stessi e alla relazione. Ciò con l’intenzione di ascoltare come l’altra persona condivide la situazione che vive nella sua pelle, senza il bisogno di dover aggredire o difendersi. A seguire, un momento di riflessione sugli aspetti positivi del partner e della relazione.

Questo, secondo la coach, è di fondamentale importanza per imparare ad “apprezzarsi e celebrarsi a vicenda prima di correggersi”. In conclusione, si può girare intorno allo stesso obiettivo, ma rispettando i punti di vista dell’altro e prendendo del tempo per capire come si sente davvero l’altra persona. In tal caso, per quanto banale, quel caffè mattutino può diventare un’arma potentissima per qualunque relazione.