Lorenzo Tano, chi è l’ex fidanzata di cui ha parlato papà Rocco: cosa fa la (bellissima) Laura e perché si sono lasciati

Chi è l’ex fidanzata di Lorenzo Tano? Ne ha parlato di recente il padre del giovane, Rocco. Ma perché si sono lasciati?

Laura Medcalf è l’ex compagna di Lorenzo Tano, il figlio del celeberrimo attore di film hard Rocco Siffredi e di Rosa. Il giovane ha partecipato all’edizione di Ballando con le stelle 2023, il dance show condotto dalla impareggiabile Milly Carlucci, e l’attenzione e l’interesse sono cresciuti a dismisura nei suoi confronti.

I telespettatori hanno bonariamente indagato anche nella sua vita privata, scoprendo che è stato legato per dodici lunghi anni ad una bellissima donna di nome Laura. Si tratta di una ragazza di origine ungherese e, dopo oltre un decennio insieme, hanno deciso di prendere due strade separate. L’ufficializzazione della rottura è giunta proprio dal primogenito di Rocco Siffredi e dell’ex Miss Ungheria.

Chi è Laura Medcalf è perché è finita con Lorenzo Tano: a svelato è Rocco Siffredi

Di recente Rocco Siffredi, tramite il suo profilo Instagram, ha spiegato come sono andate le cose. L’attore ha rivelato che alla base della rottura della relazione ci sarebbe l’ingerenza dei genitori di Laura, soprattutto della madre, la quale accortasi della grande popolarità di cui gode l’attore in tutto il mondo, avrebbe indotto la figlia a lasciare Tano.

Anche quest’ultimo ha raccontato della fine della sua storia, dichiarando: “Ho avuto giorni migliori. Da due giorni io e la mia fidanzata, ora ex, ci siamo lasciati dopo 12 anni di relazione. Non volevo parlarne, ma visto che me l’hai chiesto…”. Ha esordito così il giovane Lorenzo sulle piattaforme digitali, in risposta ad una domanda che gli è stata posta dai follower circa la sua vita sentimentale. Quando hanno iniziato la loro storia, Laura aveva 14 anni e compiuti i 27 le loro strade si sono divise.

Il primogenito di Rocco Siffredi si è messo in gioco nel dance show di casa RAI e, proprio in quell’occasione, ha spiegato di aver deciso di partecipare per mettere un punto al passato e lasciarselo alle spalle. Ha spiegato che era giovanissimo quando ha conosciuto Laura e si sono fidanzati, immaginando un futuro insieme. Con lei ha sognato di costruire la sua famiglia: era molto innamorato, tanto che dopo sei anni di relazione, a 20 anni, hanno pensato ai loro futuri figli e ai nomi da darli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocco Siffredi (@roccosiffredi_official)

“Mi sono perso dopo che è finita. Mi chiedevo ‘Perché devo lavorare e andare avanti se lei non c’è più?’. In un certo senso ho perso la strada che avevo segnato per la mia vita. Ho perso 12 kg, non mangiavo più. Stavo molto male e pensavo a cose molto brutte” ha ammesso Lorenzo, per poi aggiungere: “Questa cosa l’ho vissuta senza vedere via d’uscita. Per me è stato molto dura e non mi vergogno a dirlo”. Tano ha infine spiegato che i genitori della ragazza hanno spinto affinché si lasciassero, proprio come ha raccontato Rocco.