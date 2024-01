MasterChef, ricordate Rachida? Oggi la sua vita è completamente cambiata

Ricordate Rachida Karrati, ex concorrente molto vivace del cooking show MasterChef? Oggi la sua vita è completamente cambiata. Ecco di cosa si occupa.

Giunto alla sua tredicesima edizione, MasterChef continua a mietere ascolti rilevanti. Nel corso degli ultimi anni, il cooking show per eccellenza ha dato visibilità a tanti cuochi dilettanti, che grazie al format hanno cambiato vita, scegliendo d’aprire un ristorante tutto loro. L’esperienza nel programma è sicuramente formativa, quanto impegnativa, e rivela non solo le doti in cucina dei vari concorrenti, ma anche la loro determinazione ad affrontare sfide e prove.

Tra i partecipanti che hanno lasciato il segno c’è sicuramente Rachida Karrati. La donna d’origine marocchina ha preso parte al talent nel 2014. Visti i suoi modi di fare esuberanti e un carattere decisamente particolare, l’anno seguente è volata in Honduras nelle vesti di naufraga. A L’Isola dei famosi, ha fatto amicizia con Rocco Siffredi, fra loro è nato un legame speciale che ha incuriosito i telespettatori.

L’ex cuoca è rimasta in Honduras per ben 36 giorni, periodo in cui ha avuto più di una discussione con i suoi compagni d’avventura. A Masterchef, Rachida è arrivata al sesto posto, ma la popolarità conquistata nel cooking show le ha conferito il titolo di personaggio televisivo. Dopo la sua partecipazione al reality dei sopravvissuti, dell’ex cuoca si sono perse le tracce. Ha lasciato il mondo della tv e ha intrapreso strade diverse, che probabilmente l’hanno ricondotta alla sua prima passione: la cucina.

Rachida Karrati, la sua vita dopo il successo a MasterChef

Cosa fa oggi la Karrati? Da quanto sappiamo, Rachida ha continuato a vivere Sorisole, in provincia di Bergamo, dove si è trasferita quando ha lasciato il Marocco. La donna è arrivata in Italia con la figlia Leila dopo la morte del marito. In seguito ha sposato un italiano e avuto un’altra figlia, Sabrina. Tuttavia, anche il secondo matrimonio è naufragato.

Rachida ha un profilo Instagram in cui pubblica diversi scatti dei suoi piatti. La sua cucina presenta influenze orientali ed ha sempre riscosso ampi consensi. Di che cosa si occupi, attualmente, l’ex concorrente di MasterChef non è noto e i profili social non aiutano a fare chiarezza. Secondo alcuni rumors, la Karrati potrebbe essere tornata in Marrocco per lavoro.

La cuoca desiderava aprire un ristorante italiano nella sua città natia: ci sarà riuscita? Non ci sono certezze in merito. Di sicuro, Rachida ha preferito allontanarsi dalla tv. Infatti, non ha mai cercato la visibilità. A MasterChef ha potuto giocare con la cucina, mettendosi alla prova nella realizzazione di pietanze che non conosceva. Forse oggi ha trasformato il suo hobby in un mestiere.