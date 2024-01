Non collegare mai questi dispositivi alla presa multipla: ecco perché

Forse non lo sai, ma connettendo questi dispositivi alla presa multipla potresti commettere davvero un grosso errore. Ecco il motivo.

Quando si tratta di vivere la nostra casa, vi sono tutta una serie di abitudini che pratichiamo, senza renderci conto, a volte, che potremmo rischiare parecchio.

In particolar modo, in questi mesi prettamente invernali, le nostre case diventano il rifugio perfetto, in cui trascorrere la gran parte del tempo. Con il freddo fuori e il buio che pervade le città, nel pieno della giornata, anche la nostra voglia di stare in giro scende tantissimo, esattamente come le temperature. Motivo per cui ne approfittiamo per organizzare dei pomeriggi, o delle serate, da trascorrere nel calore dei nostri ambienti domestici.

Un’altra cosa che facciamo, in questo periodo dell’anno, è approfittare del tempo da passare nelle nostre case per fare tutte quelle faccende domestiche che spesso e volentieri rimandiamo. Ed è così che iniziamo a collegare diversi dispositivi alla nostra presa multipla, per poter portare a termine più attività contemporaneamente. Tuttavia, quello che in molti non sanno, è che non dovremmo mai farlo con alcuni elettrodomestici, in quanto potremmo davvero rischiare delle serie conseguenze.

Presa multipla: non collegare mai questi dispositivi se non vuoi rischiare grosso

Concentrati su tutta una serie di cose che abbiamo da fare quotidianamente, spesso e volentieri ci capita di usare la presa multipla e collegare diversi dispositivi ad essa. Dobbiamo, però, fare particolare attenzione a determinati apparecchi, poiché potrebbe essere davvero pericoloso.

Il frigorifero è, in assoluto, l’elettrodomestico che consuma più energia, motivo per cui sarebbe meglio non collegarlo alla nostra presa multipla. Questo, infatti, può sovraccaricare la stessa, causando l’interruzione della corrente o, nei casi peggiori, anche un cortocircuito, con conseguente incendio. Altri dispositivi che non andrebbero collegati, sempre per le stesse motivazioni, sono le stufe elettriche, che richiedono tanta energia e che, invece, potremmo attaccare direttamente alla presa a muro.

Un altro elettrodomestico, in grado di consumare molta energia, è la lavatrice, che non si dovrebbe collegare a una presa multipla. Vale lo stesso per il forno a microonde, la macchinetta del caffè e il tostapane. Nelle case più vecchie, in cui non sono presenti tante prese, per di più, capita spesso di attaccare a quella multipla una prolunga aggiuntiva, creando un sovraccarico ancora più grande. Si consiglia di evitare tutto questo, per non rischiare conseguenze, a volte, davvero gravi.