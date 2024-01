Bob Sinclar, chi è? Età, moglie, figlia, Instagram, malattia

Si tratta di uno dei dj più famosi al mondo. Ma cosa sappiamo davvero su Bob Sinclair? Ecco tutti i segreti del grande artista.

Il nome di Bob Sinclar è da tempo sinonimo di sonorità house travolgenti e ritmi irresistibili che fanno ballare le masse in tutto il mondo. Con una carriera che abbraccia oltre due decenni, il talentuoso produttore e dj ha lasciato e sta lasciando un’impronta indelebile sulla scena musicale globale. Ma cosa sappiamo di questo grande artista? Dopo aver letto quest’articolo conoscerete tutti i suoi segreti.

Bob Sinclar, il cui vero nome è Christophe Le Friant, è nato in Francia nel 1969. Per la precisione, a Bois-Colombe, nella regione dell’Île-de-France, il 10 maggio. 54enne, dunque, ma ancora molto amato non solo per la sua arte: è particolarmente apprezzato anche dalle donne, con i suoi 177 centimetri di altezza e i suoi capelli lunghi. La sua passione per la musica elettronica lo ha portato a diventare una delle figure di spicco nella scena house internazionale.

Il suo stile unico mescola elementi di house, funk, reggae e dance, creando un sound distintivo che ha conquistato fan di ogni angolo del pianeta. La svolta, per Sinclar, è arrivata nei primi anni 2000 con il successo globale di “Love Generation”. Siamo nel 2005: questo brano, diventato un inno delle piste da ballo, ha contribuito a consolidare la sua reputazione come uno dei principali artisti del momento.

Da allora, ha continuato a produrre hit di successo, inclusi brani come “World, Hold On” e “Rock This Party”, che hanno dominato le classifiche di tutto il mondo. La sua abilità nel creare melodie accattivanti e ritmi che fanno scatenare la folla, gli ha garantito una posizione di prestigio nei festival più importanti e nei club più esclusivi. La sua presenza carismatica dietro i piatti e la sua capacità di far vibrare il pubblico, lo rendono una presenza attesa in ogni evento in cui si esibisce.

Bob Sinclair, tutto sul celebre dj

Oltre alla sua carriera da dj, Bob Sinclar è un prolifico produttore. Ha lavorato con artisti di fama mondiale, contribuendo a definire il suono della musica dance contemporanea. La sua etichetta discografica, Yellow Productions, è stata una piattaforma per numerosi talenti emergenti nel panorama dell’elettronica.

Sinclar non è solo un innovatore del suo genere, ma anche un’icona di stile. Con il suo look distintivo e il suo atteggiamento energico sul palco, incarna lo spirito della cultura dance. La sua influenza si estende ben al di là del mondo della musica, raggiungendo la moda e il lifestyle. Quanto alla vita privata, vi sorprenderà sapere che, sul punto, il dj è piuttosto riservato.

Tramite il proprio profilo Instagram ufficiale (@bobsinclair) pubblica più che altro contenuti di tipo professionale. E chi lo ha frequentato dice che, fuori dal lavoro, non sia un tipo particolarmente modaiolo. Anzi, alcuni lo hanno definito addirittura “noioso”. Una vera e propria “malattia” la sua pigrizia. Fatichiamo a crederlo.

Bob Sinclar ha due figli nati dal matrimonio con l’ex moglie Ingrid Aleman: Paloma e Raphael. Insomma, la vita privata sarebbe molto meno emozionante di quella pubblica, che, invece, va a gonfie vele. Proprio negli scorsi giorni, infatti, Amadeus ha annunciato Bob Sinclair come uno degli artisti che animeranno le serate sulla nave Costa Crociere durante il Festival di Sanremo.