Casa disabitata 2024: le tasse che devi pagare e quelle che puoi evitare, elenco aggiornato

Anche per le case disabitate è necessario pagare delle tasse, ma alcune possono essere evitate: ecco la lista aggiornata al 2024.

Come ben sappiamo ogni cittadino è tenuto a pagare una percentuale di tasse sull’immobile nel quale stabilisce dimora, ma cosa succede alle case in nostro possesso che non sono abitate? TARI e IMU si pagano anche per le case inutilizzate? Per capirlo dobbiamo prima fare una distinzione tra case inabitate e inagibili. Le seconde sono quelle che, a causa dell’avanzato degrado della struttura, costituirebbero un rischio per gli eventuali inquilini e dunque necessitano di interventi edilizi strutturali.

Un’immobile inabitabile è invece quello che in cui non è possibile vivere per mancanza di utenze (come acqua, luce e gas) o di mobili essenziali per viverci (letto, bagno, sedie ecc.). Per capire se una vostra dimora è inagibile o inabitabile basta fare domanda per una perizia al proprio Comune di appartenenza, con spese a carico del richiedente. Accertato ciò bisogna comprendere quali tasse è obbligatorio pagare.

La TARI è l’imposta sui rifiuti e, come evidenziato dal Ministero delle Finanze, è destinata a sostenere le spese per i servizi di raccolta e smaltimenti rifiuti ed è “dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi”. Ciò significa che anche una casa disabitata sarà obbligata a pagare la tassa, in quanto possibile produttrice di pattume.

IMU e TARI su case disabitate: cosa succede nel 2024

L’IMU è l’imposta municipale unica, dovuta per il possesso di fabbricati che non siano l’abitazione principale. Si tratta di una tassa a percentuale variabile, gestita dal proprio Comune di appartenenza; l’aliquota base, fissata all’8,6 per mille, può essere aumentata o diminuita in base alle caratteristiche dell’immobile e alle decisioni del Comune. Come abbiamo detto, la TARI deve obbligatoriamente essere pagata, ma esiste un modo per risparmiare invece sull’imposta municipale unica.

Secondo la legge italiana, l’importo dovuto per l’IMU può e deve essere dimezzato nel caso in cui i fabbricati siano dichiarati “inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati”. Lo sconto sulla tassa viene applicato soltanto negli anni riferiti alla condizione dell’immobile, ovvero in cui quest’ultimo è rimasto effettivamente inabitabile e inutilizzato. Inoltre la legge può stabilire altri casi di esenzione dal pagamento della tassa, come nella situazione di improvvise calamità naturali o come è successo durante il periodo della pandemia.