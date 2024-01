Il Paradiso delle Signore, cosa accadrà l’8 gennaio: lacrime e disperazione per Marta

Arrivano le anticipazioni della puntata in onda l’8 gennaio de Il Paradiso della Signore: Marta Guarnieri finirà in lacrime, ecco cosa accadrà alla figlia di Umberto.

L’atelier più famoso del piccolo schermo è pronto ad aprire le sue porte anche nel 2024. Dopo il consueto stop natalizio, Il Paradiso delle Signore ripartirà regolarmente con i nuovi episodi dell’ottava stagione a partire dalla giornata di ieri, martedì 2 gennaio. Episodi che, stando alle anticipazioni, regaleranno colpi di scena incredibili per Vittorio Conti e il resto dei protagonisti. Compresa la sua ex moglie, che ha fatto ritorno a Milano proprio nelle puntate in onda prima della sosta per le festività.

Marta Guarnieri è tornata in Italia dopo diversi anni e, inevitabilmente, ha scosso tutto e tutti. Il matrimonio tra la figlia di Umberto e il direttore del Paradiso è definitivamente naufragato quando la fotografa si è trasferita in America per ragioni lavorative.

Il suo improvviso ritorno potrebbe però cambiare le carte in tavola, nonostante al momento Vittorio sia (finalmente) legato a Matilde. Nelle prossime puntate in arrivo su Rai 1, Marta vivrà un momento di enorme sconforto e sarà necessario l’intervento di Adelaide e Umberto. Ecco cosa accadrà l’8 gennaio.

Il Paradiso delle Signore spoiler: Marta disperata, Adelaide e Umberto preoccupati

Vittorio Conti e Matilde Frigerio possono vivere finalmente il loro sentimento alla luce del sole, ma per loro non mancheranno gli ostacoli nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Primo tra tutti ci penserà Tancredi a mettere ancora i bastoni tra le ruote a quella che fino a poco tempo fa era la sua compagna: Sant’Erasmo farà seguire la coppia da un investigatore privato e preparerà la prossima mossa per colpire il suo rivale. Vittorio, però, non sarà l’unico a vivere momenti difficili nei prossimi episodi della soap.

Le anticipazioni di lunedì 8 gennaio rivelano che Marta entrerà in crisi per via della fine della storia con il fidanzato che aveva in America. Della vita negli Stati Uniti della Guarnieri non si sa molto, ma a quanto pare la fotografa è tornata in Italia in seguito a qualcosa di brutto avvenuto proprio all’estero. Nelle prossime puntate, apparirà disperata in seguito alla rottura col ragazzo.

A tal punto che Adelaide e Umberto organizzeranno una sorpresa per farle tornare il sorriso e aiutarla a voltare definitivamente pagina. Tutto fa pensare, quindi, che la donna possa decidere di restare a Milano, con tutte le conseguenze del caso, compreso il possibile ritorno di fiamma con Vittorio. Appuntamento su Rai 1, dal 2 gennaio, a partire dalle 16 per tutte le novità.