Ilary Blasi messa in un angolo da Al Bano, smacco improvviso per la showgirl: cosa ha fatto il cantante

Momenti di tensione per Ilary Blasi, scavalcata da Al Bano: quello del cantante è stato un affronto per la showgirl, difficile da sopportare. Cos’è accaduto?

È un periodo di pace e serenità per la bellissima, che sta trascorrendo le feste natalizie in montagna, precisamente in Svizzera, ritrovando così la sua amica del cuore Michelle Hunziker, accompagnata dal fidanzato Bastian e la figlia Isabel, l’ultimogenita dell’ex coppia Totti-Blasi. Il rientro sarà a breve per quest’ultima, il cui destino professionale è tuttora appeso a un filo.

Difatti parrebbe che l’AD Pier Silvio Berlusconi abbia dato l’ok per una nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma si nutrono dubbi su chi possa essere il conduttore o la conduttrice. In merito si attendono aggiornamenti e, chissà, magari una sorprendente riconferma.

Oltretutto, recentemente, ha subìto un oltraggio imperdonabile da parte del cantante Al Bano, che l’ha sovrastata. Una notizia che sta attirando l’attenzione mediatica e quella del pubblico, che ha manifestato perplessità per la vicenda.

Ancora incredula, per quanto offesa, Ilary Blasi, comunque, non si lascia abbattere, pronta a tornare in scena, nonostante sia stata posta in un angolo, come si suole dire. I fan, nel frattempo, condividono la loro solidarietà, patteggiando per l’uno o per l’altra. Senza indugiare oltre, di seguito tutti i dettagli di questa triste realtà.

Al Bano spicca e Ilary Blasi indietreggia: cos’è successo tra i due vip?

L’ex letterina di Passaparola sta attraversando attimi di stress a causa di un terribile fatto che ha visto coinvolto anche il cantautore di Cellino San Marco. Tensioni e rapporti raffreddati, perché l’amatissima conduttrice si è sentita non considerata, per la prima volta, dopo anni di onorata carriera in tv. Nessuno può mettere Blasi in un angolo – ricorrendo alla citazione dell’iconico film Dirty Dancing – perciò è più carica che mai nel dimostrare al suo pubblico le sue indiscutibili capacità.

Ma al fine di comprendere al meglio le dinamiche dell’accaduto, si proceda con ordine. Qualche giorno fa l’ex moglie di Francesco Totti ha intervistato l’attore spagnolo Pedro Alonso per Netflix Italia, in concomitanza con l’uscita dello spin-off de La Casa di Carta ovvero La Casa di Carta – Berlino, incentrato sul suo personaggio, uscito il 29 dicembre 2023.

Durante il medesimo periodo, coincidente con la presentazione della serie tv a Roma, lo stesso artista è stato ospite a Radio Deejay per una lunga chiacchierata in cui avrebbe parlato copiosamente del suo idolo Al Bano, perfino raccontando quanto abbia fatto parte della sua ‘educazione sentimentale‘, concludendo con le seguenti parole: “È nel mio cuore“.

Ne ha evidenziato così a fondo la figura tanto da aver posto nell’ombra, seppur implicitamente, Ilary Blasi. Nonostante tale equivoco, i fan hanno apprezzato particolarmente l’intervista condotta da quest’ultima poiché ha reso agli occhi dei telespettatori l’autenticità dell’interlocutore con straordinaria semplicità e spontaneità.