Karina Cascella, cambio di look radicale: svela tutti i dettagli della sua nuance da sogno

Karina Cascella cambia look e si mostra bellissima così: ecco tutti i dettagli della sua nuova nuance da sogno.

In tanti si chiedono quando Karina Cascella tornerà in televisione e se effettivamente il 2024 sarà l’anno giusto, ma intanto lei è più popolare che mai sui social, impegnata con tantissime attività, sia come testimonial e influencer sia come imprenditrice in un settore totalmente diverso da quello della moda.

Diventata popolare con l’esperienza come opinionista a Uomini e Donne diversi anni fa, oltre che ospite di vari programmi televisivi (in tanti la ricorderanno protagonista nei salotti di Barbara D’Urso) la Cascella è infatti costantemente sotto i riflettori del web ed ogni suo post non passa mai inosservato.

Arrivata alla bellezza di 43 anni, con un fascino incredibile ed un corpo scolpito, la Cascella è da tempo un’icona di sensualità dei social, ma non solo; i suoi look e i suoi outfit non passano mai inosservati, tanto che viene presa come riferimento anche in termini di moda. Avete visto la sua nuova acconciatura? Ecco i segreti della sua nuance da sogno.

Il nuovo look di Karina Cascella spopola sui social: i segreti della sua nuance

Come si vede in un video pubblicato da Karina Cascella sui social e ripreso anche dall’account TikTok @bellezzevip, l’influencer e opinionista ha parlato direttamente insieme al suo hairstylist, non soltanto sfoggiando il suo nuovo taglio di capelli, ma anche facendo chiarezza sul colore.

Come confessato dalla Cascella, a quanto pare, dopo i primi post col nuovo look in tanti le hanno scritto per avere informazioni sulla nuance: nel video, a fare chiarezza, è direttamente l’hairstylist, che svela tutti i “segreti” della chioma di Karina, non prima però di aver elogiato lo splendore della sua cliente.

“Abbiamo semplicemente fatto un gloss in olio […] di un tono più scuro dei suoi capelli, così da intensificare. Poi abbiamo dato un po’ di luce, qualche punto luce, per accentuare la sua bellezza” è il commento dell’esperto, molto dettagliato sul trattamento riservato alla Cascella. Il risultato è sotto gli occhi di tutti ed è diventato, in pochissimo tempo, subito di tendenza; in molte già stanno chiedendo ai propri parrucchieri di fiducia gli stessi capelli di Karina, sempre icona di tendenza oltre che di sensualità.