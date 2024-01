Kate Middleton, altro che rosso: il colore più Royal dell’inverno per lei è stato un altro, lezione di stile

Si associa spesso la Royal Family al colore rosso, in realtà la tonalità per eccellenza dei residenti di Buckingham Palace è un’altra.

I reali britannici hanno sempre spaziato nella scelta dei colori. La Regina Elisabetta II era solita indossare tonalità molto accese, con l’obiettivo di farsi notare e permettere ai sudditi di riconoscerla a distanza. Per questa ragione, quando l’eterna sovrana era ancora in vita, si richiedeva ai parenti di sfoggiare un abito che si distinguesse dagli outfit della monarca. La madre di Re Carlo III non ha mai indossato il beige, il bianco in rare occasioni e il nero solo durante le cerimonie formali. Nonostante queste rare eccezioni, i suoi colori preferiti rimanevano il lilla, il celeste, il verde acceso e persino il giallo canarino.

I residenti di Buckingham Palace hanno rispettato le tradizioni, seguendo le orme della Regina Elisabetta II. Mentre gli uomini hanno sempre prediletto look semplici, le donne hanno potuto sfogare la propria fantasia. Kate Middleton è forse una delle Principesse ad aver azzardato di più. Oltre ad essere l’unica – dopo Diana Spencer – ad indossare volentieri jeans e scarpe da ginnastica, è evidente che ami profondamente le giacche e i blazer, ma anche i cappotti lunghi fino alle caviglie. Tra i suoi colori preferiti, non possiamo non citare il royal blue.

Il colore preferito di Kate Middleton: il royal blue

Il royal blue non è solo il colore prediletto di Kate, bensì di tutti i residenti di Buckingham Palace. Oltre a richiamare all’importanza e sacralità della monarchia britannica, questo nasconde un implicito obiettivo di coinvolgimento del pubblico. Ogni look è studiato da armocromisti ed esperti di stile, i quali pianificano gli outfit sulla base delle esigenze diplomatiche della Famiglia Reale.

La tonalità tanto amata dalla Principessa del Galles, oltre a rientrare perfettamente nella sua palette invernale, consente di infondere sicurezza, rassicurazione e stabilità. È provato scientificamente e psicologicamente che il blu trasmetta senso di protezione e familiarità. Sulla base di questo, Zuckerberg lo scelse come base per il suo primo social, Facebook.

Per quanto riguarda la Royal Family, tale tonalità consente ai sudditi di sentirsi a proprio agio in loro presenza. Durante le feste natalizie, dunque, Kate non poteva che scegliere il royal blue come dettaglio imprescindibile del suo look, senza tralasciare poi che la moglie di William ha la fortuna di sentirsi appagata ogniqualvolta lo indossa.