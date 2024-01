Martha Rossi di Amici oggi è una stella del teatro: eccola dopo essere sparita dalla tv

Martha Rossi è stata una delle allieve più amate di Amici, ed è oggi una stella del teatro. Eccola a distanza di anni.

Amici è il talent show più amato della televisione nostrana. I telespettatori non perdono neppure un appuntamento con i loro beniamini per poter seguire la competizione. Sfida dopo sfida, esibizione dopo esibizione, gli allievi della trasmissione stanno intrattenendo il pubblico nostrano con entusiasmo. I fan li seguono con spassionato interesse sulle pagine social, ove si divertono a restare in contatto anche con gli ex protagonisti.

Sono tantissimi gli artisti che proprio grazie alla partecipazione al noto programma condotto da Maria De Filippi hanno poi trovato il successo, è il caso anche di Martha Rossi. Qualche anno fa la giovane cantante è divenuta una delle più celebri del web, cavalcando le tendenze su YouTube, ma cosa fa oggi?

All’età di 19 anni Martha ha partecipato ad Amici, era il 2007 quando è entrata a far parte della scuola più amata d’Italia. Quell’edizione ha visto trionfare Marco Carta e, durante la trasmissione, l’artista ha inciso il suo primo inedito, dal titolo Splendi.

Ai tempi i ragazzi al Serale venivano divisi in due squadre, quella del Sole e quella della Luna. Lei apparteneva alla squadra blu, ovvero la seconda. In seguito alla partecipazione ad Amici ha iniziato la sua ascesa nel mondo del teatro in veste di attrice. Ha interpretato per oltre 10 anni il ruolo di Wendy nel musical Peter Pan, per poi indossare i panni di Scaramouche in We will rock you e di Biancaneve nello spettacolo omonimo.

Amici, cosa fa oggi Martha Rossi?

Martha Rossi ha inciso la sigla di alcuni cartoni animati di grande popolarità, come My Little Pet Shop, Little Charmed e Super Hero Girls. Si tratta dunque di un’artista completa, eclettica, che ha trovato la sua strada nel mondo dello spettacolo. Biondissima e riccissima, è molto apprezzata anche per la sua bellezza naturale. Ma com’è oggi a distanza di anni dalla sua partecipazione ad Amici?

Eccola in questi scatti che la mostrano prima e dopo la sua avventura: come ben si evince, nonostante siano trascorsi molti anni, non è cambiata affatto! È rimasta letteralmente identica, il tempo per lei sembra essersi fermato. Glielo ricordano i tantissimi fan che quotidianamente interagiscono con lei attraverso le varie piattaforme digitali. Sono molteplici coloro che si complimentano con l’artista per la sua grazia, simpatia e talento.

Martha vanta un seguito di tutto rispetto, soltanto su Tik Tok conta 314,2K follower, segno del grande affetto che i supporter nutrono nei suoi confronti.