Ricordi la prima volta di Alessandra Celentano ad Amici? Bellissima

Com’era Alessandra Celentano ai suoi inizi ad Amici? Dal web spuntano le immagini della prof di danza quando era giovane e molto bella.

Grazie al suo talento incredibile, Alessandra Celentano si è confermata come una vera autorità nel mondo della danza. L’ormai ex ballerina milanese è diventata un’icona del settore, per merito della sua longeva esperienza che l’ha portata a calcare i maggiori palchi italiani e non solo.

Da parecchi anno ormai la Celentano è una presenza fissa nella scuola di Amici, dove veste i panni di prof di ballo. Al suo fianco ci sono colleghi illustri del calibro di Emanuel Lo e di Raimondo Todaro per quanto riguarda la danza, e tanti altri ancora. Amata e temuta per il suo carattere duro e per la sua proverbiale severità, si è affermata come una protagonista nello show di Canale 5.

Oggi tutti la conoscono non soltanto come la temutissima prof di danza classica, ma anche come un pilastro di Amici, grazie soprattutto alla sua longevità nel programma. Amatissima anche sul web, la Celentano è una vera star dei social. Proprio qui sono apparse alcune immagini che risalgono agli esordi della sua carriera nel talent show di Maria De Filippi, quando era molto giovane ed appariva ben diversa rispetto ad oggi. Ma com’era a quei tempi?

Alessandra Celentano, com’era agli esordi ad Amici?

Tutti conoscono la Celentano come la celebre prof di danza, con i suoi look sempre comodi e sobri, sia in puntata che durante le prove. In passato, però, la coach era decisamente diversa. A confermarlo sono alcune immagini spuntate dal web, che ritraggono Alessandra con uno stile a dir poco differente da quello attuale. Se oggi la celebre insegnate sfoggia dei capelli color argento e degli outfit casual, in passato aveva tutt’altro aspetto.

Come si vede nelle immagini apparse su Tik Tok e pubblicate dall’account @amici_il.meglio, agli inizi della sua avventura nella scuola di Amici la Celentano aveva lunghi capelli biondi, che portava spesso mossi. Anche i look erano parecchio diversi: l’ex ballerina sfoggiava spesso outfit ricercati e scarpe con il tacco alto. A giudicare dalla valanga di commenti sotto il video, sono in molti ad apprezzare l’aspetto che la nota coach aveva in passato.



Classe 1966, Alessandra Celentano è ormai considerata una vera icona della tv nazionale. Negli anni l’ex danzatrice e coreografa milanese ha sempre mantenuto un certo riserbo per tutto ciò che riguarda la sua vita privata, nonostante l’incredibile notorietà di cui gode. Tempo fa è stata sposata con Angelo Trementozzi, affermato commercialista, dal quale si è separata nel 2012.