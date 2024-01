Signorini furioso al Grande Fratello: cosa ha detto contro i concorrenti in un fuori onda, spunta una clamorosa indiscrezione

Alfonso Signorini è finito nel mirino per via del comportamento adottato al Grande Fratello: spunta una testimonianza che fa discutere.

L’ultima puntata del Grande Fratello 2023, andata in onda lo scorso 30 dicembre, è stata piuttosto movimentata. I concorrenti si sono lasciati andare a diversi litigi e Anita Olivieri, a causa di una frase di Beatrice Luzzi, ha addirittura minacciato di abbandonare la casa. Alfonso Signorini ha fatto molta fatica a mantenere la calma.

Nel corso della serata, anche gli spettatori si sono resi conto di qualcosa di diverso in lui. Inoltre, sul web, è apparsa una testimonianza diretta che ha spostato l’attenzione sul suo comportamento. Da quel momento in poi, non si fa altro che parlare della reazione avuta durante l’appuntamento.

Alfonso Signorini perde il controllo: panico nello studio del Grande Fratello 2023

Gestire un programma come il Grande Fratello non è facile. I concorrenti sono tanti e le liti, ormai, hanno preso il sopravvento. Beatrice Luzzi è una delle inquiline più discusse della casa, ma non è l’unica a portare scompiglio. Alfonso Signorini, durante la scorsa puntata, non è riuscito a nascondere la sua impazienza. Ha assunto un atteggiamento brusco e, durante le nomination, ha avuto un duro sfogo con Marco Maddaloni.

A fare luce sulla questione è stato uno spettatore presente nel pubblico in studio. Si è messo in contatto con Amedeo Venza per descrivere ciò che è accaduto nel corso della serata. Stando alle sue parole, il conduttore avrebbe espresso grande malcontento nei confronti dei gieffini. In particolare, ha criticato l’atteggiamento di Federico. Quest’ultimo, in un primo momento, ha ammesso di aver scelto a caso il concorrente da nominare.

Si tratta di una violazione del regolamento che, in nessun caso, può essere accettata: “Io ero nel pubblico ed è stato tutto sconcertante, sono volati stracci come si suol dire. Alfonso diceva che non ne poteva più di questi concorrenti. Soprattutto era contro Federico per aver nominato Rosanna Fratello a caso“. Pare che gli autori abbiano provato a intervenire per sistemare le cose e per calmare gli animi in studio: “Assurdo, tutto molto assurdo“.

Gli utenti del web hanno subito notato la strana atmosfera. Si sono riversati sui social per esprimere la loro opinione sull’argomento. Molti hanno criticato Alfonso per la sua apparente mancanza di professionalità. Altri, al contrario, gli hanno dato ragione per via dei comportamenti incommentabili degli inquilini. La più bersagliata è stata Anita Olivieri, mentre Marco Maddaloni ha ricevuto il sostegno di tutti.