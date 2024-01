Uomini e Donne, ricordate Emanuela e Marco Antonio? Beccati così al mare

Emanuela e Marco Antonio sono una delle coppie uscite da Uomini e Donne. I due sono stati beccati così al mare: ecco come vanno le cose tra loro.

Il trono over ha visto formare una serie di coppie nel corso degli anni e anche nell’ultima edizione ci sono stati diverse dame e cavalieri che hanno lasciato il programma per viversi la loro storia d’amore al di fuori dello studio.

Una delle coppie che hanno fatto più discutere il pubblico è quella formata da Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio. I due erano partiti molto bene, per poi avere una battuta d’arresto nel corso delle settimane: lei aveva espresso il desiderio di andare con i piedi di piombo e lui aveva intrapreso una conoscenza con Roberta Di Padua.

Dopo una serie di battibecchi e punti di vista espressi in modo colorito, Emanuela e Marco Antonio hanno deciso di uscire dal programma insieme, una scelta arrivata anche sotto la pressione di Gianni e Tina. Di recente, sono stati beccati insieme al mare.

Uomini e Donne, come vanno le cose tra Emanuela e Marco Antonio

Emanuela e Marco Antonio sono una delle ultime coppie uscite da Uomini e Donne. I due hanno iniziato a frequentarsi all’inizio della stagione del programma, per poi proseguire la loro conoscenza tra alti e bassi, fino a prendere la decisione di provare a viversi fuori i loro sentimenti e capire se davvero tra di loro c’è un futuro da costruire.

Nonostante alcuni dubbi mossi dagli opinionisti della trasmissione, i quali hanno accusato la dama e il cavaliere di allungare il brodo per rimanere ancora un altro po’ all’interno del programma, l’amore tra i due va a gonfie vele come dimostra un post condiviso da Lorenzo Pugnaloni, il quale ha fatto loro una intervista.

Pugnaloni, tramite la sua pagina Instagram, ha rivelato di averli portati al mare dove si vede benissimo la coppia scambiarsi un tenero bacio e un dolce abbraccio. Una prova di come i sentimenti tra Emanuela e Marco Antonio siano autentici e che abbiano fatto bene ad uscire insieme dal programma.

Tanta complicità tra Emanuela e Marco Antonio, dove i giorni più difficili del loro rapporto sembrano ormai un lontano ricordo. Staremo a vedere se torneranno in studio per raccontare come vanno questi primi giorni lontani dalle telecamere.