Beautiful anticipazioni: Li e Bill sempre più vicini, la scelta di Ridge

Arrivano le anticipazioni delle puntate di gennaio di Beautiful: cosa accadrà tra Li e Bill Spencer? Nel frattempo, Ridge è sempre più vicino a una drastica decisione.

Un 2024 che si prospetta ricco di sorprese per gli appassionati di Beautiful. Il nuovo anno si è aperto con un bel po’ di problemi per la famiglia Forrester, sempre più in conflitto con quella Logan. Al centro della trama, anche nelle nuove puntate, ci sarà la delicata questione della custodia del piccolo Douglas, che Thomas vorrebbe far vivere con sé alla villa di nonno Eric. Un cambiamento al quale Hope si oppone, supportata fortemente da mamma Brooke.

Diviso tra le due “fazioni” c’è Ridge, che dovrà fare i conti con la pressione dei figli Steffy e Thomas, desiderosi di ricongiungere la famiglia e di vedere finalmente Brooke lontana dal padre. I prossimi episodi in arrivo su Canale 5 riveleranno molto sulle decisioni di Ridge, ma non solo: ci sarà spazio anche per Bill e Li, che appariranno sempre più vicini e complici. In seguito le anticipazioni delle prossime puntate della soap.

Beautiful, spoiler: Bill sempre più vicino a Li, Ridge in crisi

Bill Spencer non sta passando un bel periodo. Nel corso di una chiacchierata con Brooke, il magnate ha confessato di non essere in ottimi rapporti con Katie, se non per le comunicazioni che riguardano il figlio Will. Nonostante lui abbia tentato di riprovarci, la Logan non riesce a fidarsi in nessun modo del suo ex marito che, stando alle sue ultime dichiarazioni, sembra essere deciso a voltare pagina. Con una nuova donna? Nelle prossime puntate di Beautiful, il pubblico potrebbe assistere alla nascita di un’altra coppia…

Gli spoiler rivelano che Bill sarà sempre più vicino a Li Finnegan, la madre adottiva di Finn, e che tra i due sembrerà esserci qualcosa in più di una semplice affinità. È stato proprio Spencer a ritrovare la donna dopo l’incidente causato da Sheila Carter e, da quel momento, il legame tra i due non si è spezzato: sta per nascere un nuovo amore?

La risposta arriverà nei prossimi episodi, durante i quali vedremo un Ridge sempre più confuso, diviso tra l’amore che nutre per Brooke e quello che prova per Taylor. Nelle prossime puntate, però, lo stilista rifletterà sugli errori del passato con una certa malinconia e tutto fa pensare che possa essere pronto a ricominciare al fianco della dottoressa Hayes, mettendo un punto al matrimonio con Brooke.