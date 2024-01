Capodanno speciale per Chanel Totti: la figlia di Ilary beccata in compagnia di lui

È stato sicuramente un Capodanno speciale per Chanel Totti, che ha salutato l’anno nuovo in compagnia del fidanzato a Sharm el Sheik. Ma non solo.

Per la notte dell’ultimo dell’anno Chanel Totti ha scelto una meta calda ed è partita per l’Egitto insieme al fidanzato Christian Babalus. I due hanno trascorso alcuni giorni tra mare, relax, viaggi nel deserto e notti in discoteca. La ragazza, però, è stata beccata anche con un altro personaggio famoso: ecco di chi stiamo parlando.

Natale con il papà Francesco Totti, Noemi Bocchi e i fratelli per Chanel Totti che ha deciso invece di passare il Capodanno da sola con il fidanzato. Mentre il padre è alle Maldive con la compagna e i figli di lei, Ilary Blasi in Svizzera con Bastian Muller e la piccola Isabel, Chanel sceglie Sharm el-Sheik. Insieme al fidanzato Cristian Babalus ha trascorso lì gli ultimi giorni dell’anno.

Chanel Totti, l’incontro speciale a Sherm el -Sheil a Capodanno

Sharm el-Sheik è una delle mete più gettonate tra i vip per il Capodanno e infatti in tantissimi la scelgono per trascorre qualche giorno di festa al caldo. Anche Chanel ha deciso di dire addio a maglioni e piumini e mostrarsi in costume e con capi trendy, presi dal guardaroba estivo. Insieme a lei per il Capodanno il fidanzato Cristian Babalus, dal quale pare non separarsi mai.

La figlia di Totti e Ilary ha scelto di passare le sue giornate all’insegna del lusso e del divertimento tra la spiaggia del The beach luxury club e i locali più esclusivi. Proprio in una delle discoteche in della zona, ha incontrato un divo del mondo dello spettacolo italiano. Eccola, qui sopra, nella foto con il più famoso hairstylist.

Chanel è apparsa nelle storie di Federico Fashion Style, volato anche lui a Sharm el-Sheik per festeggiare il Capodanno. Il parrucchiere dei vip ha organizzato una festa per la notte più attesa dell’anno alla quale hanno partecipato tantissime celebrità nostrane e non solo. Il noto hairstylist ha messo su un party memorabile in Egitto, uno dei suoi posti preferiti.

Davvero molti i personaggi illustri che hanno partecipato alla sua serata, tra i quali la bellissima figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. La ragazza, che ha ancora 16 anni, non poteva non concedersi una festa esclusiva tra dj, musica e balli. Federico ha pubblicato tante storie su Instagram in compagnia dei suoi importanti ospiti e in uno scatto spunta proprio la giovane Chanel.