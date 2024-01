Cosa fanno e chi sono i bellissimi figli di Barbara D’Urso: due professionisti

Barbara D’Urso è legatissima ai suoi figli, che compaiono spesso sui suoi social. Ecco chi sono e cosa fanno i due giovani.

La conduttrice è sicuramente una delle più amate del panorama televisivo italiano, anche se ormai non è più al timone di Pomeriggio 5, programma Mediaset che è oggi condotto da Myrta Merlino. Quel che però si sa è che è sempre più apprezzata dal grande pubblico italiano, sia grazie al suo talento che alla sua bellezza.

Diventata celebre con i suoi numerosi programmi televisivi, non ha mai smesso di dedicarsi alla sua attività lavorativa e di stupire i fan con i suoi tanti progetti. Oltre al lavoro, nella sua vita c’è però la famiglia: la presentatrice è mamma di due bellissimi figli, che hanno entrambi preferito prendere le distanze dalle luci dei riflettori.

Chi sono Giammauro ed Emanuele, i figli di Barbara D’Urso: tutto su di loro

Nel corso della sua carriera, celebre è diventata la vita sentimentale di Barbara D’Urso, a cui sono stati attribuiti diversi flirt e relazioni. Nel 1982, ha infatti iniziato una storia d’amore con il produttore Mauro Berardi e, proprio da lui, ha avuto i due figli Giammauro ed Emanuele, che lavorano rispettivamente come medico chirurgo specializzato nel trapianto di organi e come fotografo e videomaker.

Tra la conduttrice e il suo ex marito la rottura è arrivata nel 1993 e, nel 2002, la D’Urso si è sposata con il ballerino Michele Canfora da cui si è però separata anni dopo. C’è da dire che i suoi figli sono riservatissimi e hanno voluto, sin da subito, non far parte del mondo dello spettacolo. Solo di recente sono apparse alcune fotografie che li ritraggono in compagnia di mamma Barbara.

La conduttrice è inoltre da poco diventata nonna della sua prima nipote, nata dalla storia d’amore tra il primogenito Giammauro e la sua compagna. “ Sono completamente pazza di lei “, ha detto la conduttrice parlando proprio della sua nipotina: “ Sono molto felice. Ha gli occhi blu, è bella e simpaticissima “.