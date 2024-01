Grande Fratello, diretta interrotta: spunta un clamoroso retroscena, cos’è successo

Per la prima volta la diretta del Grande Fratello è stata interrotta: spunta il clamoroso retroscena. Ecco cos’è successo a telecamere spente.

Nelle ultime ore il Grande Fratello è stato sommerso dalle polemiche. I fan del reality hanno infatti notato che per alcuni minuti la diretta del format è stata interrotta. Dopo anni di programmazione non era mai successo che gli autori intervenissero in modo così diretto, sospendendo la messa in onda. Ma cos’è successo? A quanto pare al centro della scena ci sarebbe un clamoroso retroscena: certi gieffini hanno tenuto dei comportamenti inadeguati che hanno richiesto l’intervento della produzione.

Protagonista ancora una volta Beatrice Luzzi. L’attrice, concorrente sin dal debutto del reality, in questi mesi si è distinta per il suo particolare carattere. Ha avuto a che dire con più di un compagno d’avventura e spesso si è ritrovata sola contro la casa. Nonostante i tentativi d’avvicinamento prima di Giuseppe Garibaldi e poi di Vittorio Menozzi, ma anche di Grecia e di Fiordaliso, Beatrice non ha creato nessun legame solido.

L’ex volto di Vivere ha sempre risposto a testa alta alle varie accuse e questo ha indotto gli altri gieffini a non avere con lei nessun rapporto. La Luzzi non si è fatta condizionare dalle critiche subite, anche se non sembra aver trascorso un bel Capodanno. Durante il party di San Silvestro, si è infatti ritirata in camera da sola, e la sua assenza alla festa è stata ignorata dai compagni.

In particolare Massimiliano Varrese, Rosy Chin, Letizia Petris e Anita Olivieri, non hanno proprio tenuto conto del suo comportamento per alcuni vittimistico. Differentemente Marco, Fiordaliso e Vittorio sono andati a chiamarla, invitandola a tornare in salone per stare tutti insieme, ma senza successo. Aver isolato, ancora una volta Beatrice, ha provocato le reazioni del GF, che ha ritenuto opportuno intervenire sospendendo la diretta per alcuni minuti.

Grande Fratello: Beatrice Luzzi isolata, l’intervento in diretta

Secondo i rumors che circolano in rete, l’isolamento subito da Beatrice Luzzi durante la festa di Capodanno sarebbe un vero e proprio atto di bullismo. A quanto pare gli autori avrebbero richiamato alcuni gieffini per far loro una ramanzina. Per evitare che il pubblico assistesse all’ennesimo rimprovero, la produzione ha sospeso la diretta per alcuni minuti.

Massimiliano, Anita e Rosy non avrebbe avuto un atteggiamento esemplare e gli autori li avrebbero ripresi. Ora non ci sono certezze in merito, ma alcuni organi di stampa autorevoli sembrano essere sicuri di quanto è accaduto. È tuttavia possibile che durante la prossima diretta Signorini faccia chiarezza sull’accaduto.