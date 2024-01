Marco Maddaloni età, titolo di studio, moglie, figli, lavoro, dove vive: tutto su di lui

Marco Maddaloni è oggi tra gli inquilini della casa del Grande Fratello, ma chi è lo sportivo? Di seguito, tutto su di lui.

Originario di Napoli, Marco Maddaloni è entrato nella casa del Grande Fratello a reality già iniziato. Si è subito integrato nel contesto suscitando le simpatie dei vari coinquilini. Personaggio positivo, allegro e altruista, ha uno spirito sincero e diretto, aspetto che gli altri concorrenti del reality hanno apprezzato molto presto. Classe 1984, è diventato campione di Judo a soli 17 anni. Ha poi partecipato a numerose competizioni internazionali, ma solo dopo l’ingresso nelle fiamme Oro della Polizia di Stato ha conquistato diversi titoli: è sette volte campione italiano di judo per età e si è classificato al 3° posto in Coppa del mondo a Tbilisi e a Vienna.

Sposato con Romina Giamminelli, napoletana anche lei ma originaria delle Seychelles. I due formano una coppia molto felice e affiatata e hanno tre figli: Giovanni, il primogenito, Giselle Maria e infine il piccolo Pino, nato nel 2020. Il loro percorso di vita è sempre stato parallelo e Romina ha sostenuto lo sportivo in ogni sua scelta.

Maddaloni ha una personalità forte, ma è anche una persona estremamente comprensiva. Nella casa ha dimostrato che non gli piace quando le sue parole vengono raggirate. In questi anni Marco si è rivelato un personaggio tv molto amato. Ha infatti partecipato a programmi come Made in sud, Detto Fatto e Alessandro Borghese – Celebrity Chef, dove ha dimostrato d’avere diverse doti oltre allo sport.

In realtà, il suo carattereè emersa soprattutto nei reality. Ha partecipato prima a Pechino Express e poi all’Isola dei Famosi, due contesti diversi, tuttavia entrambi molto impegnativi. La determinazione e la tenacia assimilata in tanti anni di competizioni gli hanno permesso di vivere entrambi i reality in modo vincente.

Marco Maddaloni: “L’importanza delle motivazioni”

In diverse interviste Marco Maddaloni ha parlato delle difficoltà di crescere a Scampia, dove intraprendere la strada sbagliata è facilissimo. Lo judeka oggi gestisce una palestra proprio nel quartiere ed è certo che in questo modo riuscirà ad evitare che molti ragazzi si perdano. Per lo sportivo sono fondamentali le motivazioni che ognuno sceglie per raggiungere i propri obiettivi.

Marco ha anche ammesso d’essersi smarrito tante volte, ma di aver sempre trovato il modo di rialzarsi: “Per questo posso dire di essermi perso e di essere rinato tante volte. Forse mi perderò ancora, ma i miei genitori mi hanno dato la forza di rinascere ogni volta più forte di prima.” Il Grande Fratello è per il campione l’ennesima esperienza di vita e d’arricchimento personale: vincerà ancora una volta?