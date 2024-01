Mauro Icardi e la nostalgia di Milano: il bomber argentino vestirà di nuovo nerazzurro? Cosa c’è di vero

Mauro Icardi ha nostaglia di Milano al punto tale da sognare di tornare all’Inter? La voce si fa sempre più forte, ma è uno scenario davvero fattibile?

Il nome di Mauro Icardi è certamente legato alla storia dell’Inter, nonostante in molti abbiano vissuto quasi come una liberazione la scelta della società di cederlo al Paris Saint Germain, dove è però rimasto poco a causa della forte concorrenza. In tanti, infatti, ritenevano che la moglie avesse un’influenza negativa non solo sulle sue prestazioni, ma anche sul suo atteggiamento fuori dal campo, non sempre ritenuto così professionale.

Oggi l’attaccante veste la maglia del Galatasaray, dove sta dimostrando di non avere certamente perso il vizio del gol, ma c’è chi è convinto che sia rimasto ancora molto legato alla città di Milano, al punto tale che lui e la sua famiglia quando ne hanno la possibilità non esitano a trascorrerci qualche giorno. Questo, oltre a un post social piuttosto sibillino, ha contribuito ad alimentare la voce in merito a un suo possibile ritorno in nerazzurro, che sarebbe certamente clamoroso.

Mauro Icardi può davvero tornare all’Inter?

Il calciomercato non manca mai di regalare sorprese, come sa bene chi è appassionato dello sport più amato in Italia. Anche se, soprattutto per quanto riguarda la sessione invernale, sono diversi gli incroci che devono verificarsi affinché un affare possa andare a buon fine. A gennaio, infatti, difficilmente le società sono disposte a spendere grosse cifre, per questo si può arrivare a puntare in particolare su quegli elementi che possono risultare in esubero nelle squadre di appartenenza.

Nel caso di Mauro Icardi non è possibile ritenerlo poco funzionale alle esigenze del Galatasay, club in cui milita attualmente. Tuttavia, la voce di un suo possibile ritorno all’Inter si sta facendo sempre più forte. Ad alimentarla però non è un giornalista che si occupa solitamente di sport, bensì il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, che fa evidentemente riferimento ad alcune indiscrezioni che riguardano il mondo del gossip.

Del resto, la coppia formata dall’argentino e da Wanda Nara, che ha da poco vinto Ballando con le stelle, è da sempre una delle più chiacchierate. “Lei è un procuratore – ha detto Alessi facendo riferimento alla donna in occasione della sua presenza nello studio de La vita in diretta – e qui vi do un piccolo scoop, a Milano si dice che potrebbe tornare a giocare nell’Inter e io spero che sia così. Non so se è vero, in ogni caso la loro prima casa è a Milano”. Solo una boutade o qualcosa che si può realmente trasformare in realtà?

Un affare davvero possibile?

Certamente diversi tifosi dell’Inter potrebbero storcere il naso all’idea di rivedere Mauro Icardi con la maglia nerazzurra, esattamente come accaduto la scorsa estate, quando sembrava essere possibile una soluzione di questo tipo anche per Romelu Lukaku, poi approdato nella Roma. Nel suo periodo trascorso a Milano, infatti, tanti avevano ritenuto l’argentino più interessato alla sua vita privata piuttosto che al campo, pur non avendo certamente perso per strada la sua vena realizzativa.

Ed è questo l’aspetto che dovrebbe maggiormente contare nella valutazione di un attaccante. A parlare per lui sono anche i numeri: in questa stagione ha segnato 12 gol in 17 apparizioni, mentre nella scorsa annata le reti sono state 22. Un post pubblicato recentemente da Wanda ha inoltre contribuito ad alimentare la teoria secondo cui la coppia non disdegnerebbe l’idea di tornare in Italia, anzi.

“Famiglia, amore e nuove opportunità. Così inizia il 2024“, ha scritto lei a corredo degli scatti realizzati a Dubai, dove ora si trovano in vacanza. E, a detta di alcuni, le “nuove opportunità” farebbero riferimento proprio al possibile clamoroso ritorno all’Inter. Non resta che attendere: gennaio è un mese che spesso regala sorprese, il giocatore potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa per Simone Inzaghi, che sogna di arricchire la bacheca del club.