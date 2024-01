Quando va in onda la prima puntata di C’è posta per te? La decisione di Mediaset

Il conto alla rovescia per C’è posta per te è cominciato: quando andrà in onda la prima puntata della nuova stagione? Ecco la data ufficiale.

Si torna ancora una volta a parlare di C’è posta per te, il programma di grande successo di Canale 5 condotto da Maria de Filippi che ogni anno torna in onda con una nuova stagione, la stessa che tutto il pubblico sta aspettando.

A differenza del passato, questa nuova edizione non è ancora cominciata. Ma le prime indiscrezioni hanno ormai iniziato a circolare con l’inizio del 2024, che è appunto l’anno preposto per la sua messa in onda: pare infatti che ci sia una data di inizio e anche i nomi dei primi ospiti famosi che vedremo in onda.

Prima di scoprire tutto, nel caso in cui si volesse partecipare, quello che si deve fare è compilare il form presente sulla pagina di wittytv.it con tutti i propri dati personali, la mail, i social, il numero di telefono, inviando un messaggio WhatsApp al 337.1429453 o chiamando il numero 06.37352900.

C’è posta per te: la data della prima puntata

Quindi, come detto prima, le registrazioni delle prime puntate di C’è posta per te sono state realizzate. Maria De Filippi è pronta a inaugurare le prossime serate del nuovo anno con un appuntamento che, come sempre, andrà in onda al sabato sera. Ebbene, sembrerebbe che la data ufficiale sia il prossimo 13 gennaio.

La prima puntata potrebbe arrivare subito dopo le festività natalizie con il primo slot ufficiale del 13 gennaio, visto che nella serata del 6 dalla programmazione si legge la trasmissione del film Heidi. Detto questo, il portale SuperGuida Tv ha svelato in anteprima anche i nomi dei possibili partecipanti vip della nuova edizione.

Tra i tanti presenti anche Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli, insieme a tre attori della fortunata soap Terra Amara (Müjgan Hekimoglu, Demir Yaman e Uğur Güneş) che in Italia sono apparsi, in qualità di guest star, in alcune puntate di Verissimo di Silvia Toffanin.

Sembra infatti che tutti gli ospiti sopra citati avranno il compito di fare una sorpresa ai propri fan che, nel corso della loro vita, sono stati colpiti da un momento difficile, come può essere un lutto, una perdita importante o un dramma familiare che ha segnato per sempre il loro percorso umano.