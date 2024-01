Tedua, chi è? Altezza, canzoni, fidanzata, La Divina Commedia

Tedua, nome vero Mario Molinari, è tra i maggiori esponenti della trap in Italia. Ma chi è? In questo articolo conosceremo meglio l’artista.

Affermazione musicale, dischi d’oro, e successo riconosciuto anche dagli addetti ai lavori, è tra i giovani artisti contemporanei più apprezzati del momento. Esponente della musica trap, il suo genere musicale è definito “drill”, perché veicola un linguaggio più crudo e diretto. Tedua, alias Mario Molinari, è l’espressione di chi ce l’ha fatta ad emergere da un contesto sociale non facile e da un vissuto adolescenziale che poteva condurlo su una strada sbagliata.

Classe 1994, Tedua è nato a Genova, ma viste le difficoltà a cui ha dovuto far fronte la madre, molto piccolo è stato dato in affidamento. Per un lungo periodo ha vissuto a Milano, poi è tornato in Liguria. Ha sempre avuto un’ammirazione speciale per la sua mamma biologica, la ritiene una donna di carattere che ha superato tantissime difficoltà per poterlo crescere.

L’adolescenza non è stata una periodo facile, tuttavia grazie alla musica ha saputo trasformare la sua ribellione in arte. Con una personalità poco socievole, da ragazzino ha subito le prese in giro dei compagni di scuola. Quando conosce Izì e Vaz Tè, però, forma il suo primo collettivo musicale. In seguito convive con Rkomi e gli scambi artistici alimentano la sua crescita professionale.

Tra i due c’è infatti un’amicizia solida, ma soprattutto sono entrambi determinati ad imporre la loro musica. Orange County California del 2017 è l’album di debutto di Tedua, che lo porta ad ottenere il suo primo disco d’oro. Nel 2018 esce Mowgli, lavoro sicuramente più articolato e ricco di nuove influenze musicali. L’artista vanta collaborazioni importanti tra cui quelle con Fedez, Rkomi, ed Ernia.

Tedua, la vita privata dell’artista

La Divina Commedia è l’ultimo lavoro di Tedua, uscito la scorsa estate, che ha contraddistinto il suo tour nei vari palazzetti italiani. Per quanto riguarda la vita privata del noto rapper non si conoscono molti dettagli. In passato è stato legato alla giovane attrice Cecilia Montaruli, tuttavia la relazione è finita da tempo. Il nome dell’artista è stato associato anche Alessia Lanza, influencer. I due sono stati visti insieme più volte.

Alessia ha ammesso di aver frequentato Tedua: “Ci stiamo conoscendo”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Radio Deejay. Alla festa di presentazione dell’album Divina Commedia, però, il giovane artista si è presentato con Carlotta Carboni, orafa molto attiva sui social. Il trapper attualmente vive a Milano, è alto 1,74 ed è nato il 21 febbraio.