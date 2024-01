Viviana Vizzini, chi è la Bona Sorte che sostituisce Francesca Brambilla ad Avanti un altro: età, carriera, vita privata e Instagram

È Viviana Vizzini la nuova Bona Sorte di Avanti un altro, al posto della splendida Francesca Brambilla: di seguito, tutto quello che sappiamo su di lei.

Dal 2 gennaio 2024 è iniziata una nuova edizione di Avanti un altro, amatissimo game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5. Come al solito le novità non mancano mai, in questa stagione infatti ci saranno ben due Bonas, mentre nei panni di Bona Sorte è approdata nel programma la splendida Viviana Vizzini.

La Vizzini sostituirà in questa nuova edizione l’incantevole Francesca Brambilla, diventata per la prima volta mamma nelle scorse settimane. L’ex Bonas nei mesi scorsi aveva annunciato di essere dolce attesa ed era quindi chiaro che per un po’ si sarebbe dovuta assentare da Avanti un altro. Al suo posto un volto già noto ai telespettatori, nel 2022 infatti era approdata nel programma nei panni di sensuale supplente.

Con la sua favolosa bellezza e la sua sensualità da vendere farà impazzire il pubblico e i suoi tantissimi fan in ogni puntata: Viviana Vizzini è davvero uno schianto. Vista la sua sensualità da vendere e le sue fantastiche curve, è impossibile che passi inosservata. I suoi seguaci perdono la testa ogni volta che la vedono.

Viviana Vizzini è la nuova Bona Sorte ad Avanti un altro, alcune informazioni su di lei

Sempre incantevole e super sensuale, fa girare totalmente la testa a tutti appena si mostra. Oltre che sul piccolo schermo è amatissima sui social. Ad oggi, sul suo profilo Instagram conta 949mila follower, questi non si stancano mai di farle notare quanto sia incredibilmente bella e super sensuale.

La splendida Viviana Vizzini è nata a Caltanissetta nel 1993, da qualche anno però si è trasferita a Milano per realizzare i suoi sogni, cioè lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo. Ha iniziato a farsi notare come modella da giovanissima, già all’età di 16 anni sfilava per alcuni brand.

Sempre per seguire le sue ambizioni, in passato ha vissuto a Londra, in Inghilterra, e in Spagna e nel 2020 si è aggiudicata il titolo di Miss Universo Italia. La nuova Bona Sorte di Avanti un altro è laureata in Scienze della Comunicazione e Marketing Digitale. Ad oggi è pronta per una nuova esperienza televisiva, dove di sicuro farà girare la testa a chiunque con la sua assurda sensualità e la sua favolosa bellezza.