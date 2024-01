5 ricette vegane facili e veloci: ti salveranno pranzo e cena

Scopri 5 deliziose ricette vegane davvero facili e veloci da preparare: dallo stufato di ceci all’insalata di quinoa, pranzo e cena non saranno più una preoccupazione.

Se stai cercando delle proposte vegane interessanti e gustose, quelle che ti proponiamo sono anche facili e veloci da preparare, soprattutto l’ultimo! Nel caso in cui avessi delle necessità alimentari specifiche, queste ricette a base di verdure sono davvero l’ideale. Nelle seguenti 5 proposte troverai tutto ciò che cerchi: gusto, colore, sapore e salute. Inoltre, l’insalata di quinoa di cui potrai leggere la ricetta passo passo è davvero una proposta deliziosa e suggestiva, che ti porterà il sorriso ogni volta che ti siederai a tavola a gustarla.

Ecco le 5 proposte vegane facili da cucinare e la ricetta dell’insalata di quinoa, per portare colore nella tua tavola, rispettando le tue scelte alimentari o quelle dei tuoi ospiti.

Ricette vegane semplici preparare: così salvi pranzo e cena anche all’ultimo

Ecco tutte le proposte vegane facili da preparare per avere più opzioni tra cui scegliere. Il mondo delle verdure è immenso e gli abbinamenti sono infiniti, quindi è il momento di sperimentare insieme e divertirsi cucinando.

Stufato di ceci e verdure

Questo piatto è in grado di unire gusto e semplicità grazie al fatto che si può preparare in anticipo e gustare quando si desidera. I ceci sono alimenti ricchi di proteine e sono in grado di fornire l’apporto proteico necessario anche a chi non può o non desidera consumare carne.

Spinacine di ceci in padella

Come lo stufato di ceci, anche le spinacine in padella sono facilissime e gustose. Si tratta di un mix di ceci e spinaci, avvolti da una panatura croccante a base di cereali di mais, per non rinunciare mai alla croccantezza ed al gusto.

Polpette di zucca e ceci al pomodoro

Questo piatto a base di zucca e ceci al pomodoro fornisce un apporto nutrizionale equilibrato e nutriente. Le vitamine contenute nella zucca si uniscono alle fibre dei ceci, per creare un piatto delizioso e sano.

Miglio saltato con piselli e patata dolce

Se stai cercando un piatto unico, colorato e delizioso, il miglio saltato con piselli e patate è decisamente una scelta vincente. Si tratta di un piatto facile e veloce da preparare, una scelta davvero ottima per un pranzo rapido e leggero.

Insalata di quinoa con verdure e curcuma

Ed ecco la ricetta finale da seguire passo passo, per una preparazione davvero semplice, ma un risultato strepitoso.

Ingredienti:

200 gr di quinoa;

400 ml di acqua;

1 peperone rosso;

1 cipolla di Tropea;

2 zucchine;

1 ciuffetto di prezzemolo fresco tritato;

2 cucchiaini di curcuma in polvere;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

Sale pepe q.b.

Procedimento:

Preparazione della quinoa: per prima cosa risciacquare la quinoa sotto l’acqua corrente, per rimuovere la schiuma amara. Cuocere quindi con la curcuma per circa 20 minuti. Preparazione delle verdure: nel frattempo, in una padella, rosolare la cipolla, i peperoni e le zucchine. Aggiungere anche il sale, il pepe e gli aromi freschi in base ai propri gusti personali. Unire la quinoa cotta e mescolare tutto. Questa insalata si può gustare sia calda che fredda e si conserva tranquillamente in frigorifero fino a 3 giorni.

Queste ricette vegane ti daranno la possibilità di rispettare la tua dieta o quella dei tuoi ospiti con gusto e sapore. Dallo sformato di ceci all’insalata di quinoa, sono tutte scelte davvero uniche e deliziose. Porta colore in tavola e gioca con le verdure e gli abbinamenti, scoprirai un mondo così ampio che non ti stancherai mai di sperimentare.