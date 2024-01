Chiara Ferragni, la strategia dietro il ritorno sui social: lo hanno notato in pochi

Chiara Ferragni rompe il silenzio e torna sui social. Il messaggio accogliente e docile insospettisce gli utenti web.

Mancava dai social dal 18 dicembre, una scelta dovuta allo scandalo associato alle vendite del Pandoro Balocco. Chiara Ferragni si è così trincerata nel silenzio stampa, evitando qualsiasi tipo di contatto con tutti quei followers che, di fronte all’evidenza dei fatti, hanno perso inesorabilmente fiducia in lei. Nelle ultime settimane dunque le apparizioni pubbliche dell’imprenditrice digitale si sono limitate a qualche comparsa fugace sul profilo Instagram del marito, ma niente di più. Del resto, laddove avesse continuato ad usufruire delle piattaforme, avrebbe solo alimentato l’odio che – di fatto – si è consumato impunemente.

Poiché è vero che Chiara Ferragni ha commesso un indicibile “errore di comunicazione”, ma è altrettanto vero che nessun criminale nella storia della cronaca nazionale ha mai subìto una così efferata gogna mediatica.

È possibile quindi che ci fosse più di una persona in attesa di un passo falso, epilogo che la fashion blogger ha servito ai suoi “nemici” su un piatto d’argento. Eppure, sembra che la diretta interessata non abbia intenzione di mollare l’osso. La “truffatrice” – così definita dagli utenti web – è tornata sui social ed ha inviato un messaggio accorato ai suoi followers.

Chiara Ferragni torna sui social dopo il Pandoro-gate: il messaggio ai fan

“Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questo giorni mi sono state vicine” – il messaggio di Chiara Ferragni per i suoi followers – “A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo”. Un monologo che segue la domanda di rito: “Come state?”. È bene tuttavia sottolineare un retroscena che forse in pochi considerano. Ogni mossa dell’influencer – che sia sentita o meno – nasce da uno studio approfondito del web, pianificato da esperti di marketing e comunicazione.

Ad onor del vero, è verosimile che il suo ritorno sui social derivi da una strategia dei suoi fidati collaboratori. L’epocale apparizione di Chiara Ferragni è stata analizzata da diversi programmi di informazione, tra cui Ore 24. Durante la consueta puntata, il conduttore ha spiegato che tale scelta si lega al tentativo di sondare il terreno. L’imprenditrice digitale esordisce, di fatto, con una domanda per i suoi followers.

Laddove le repliche dovessero rivelarsi proporzionalmente negative e positive, è possibile che quest’ultima decida di tornare ad utilizzare attivamente il profilo. Al contrario, se si dovesse percepire la scintilla del rancore e della delusione nei messaggi di risposta, è inevitabile che l’imprenditrice si veda costretta a “confezionare” un piano B. In questo risiede il tallone d’Achille di coloro che costruiscono la propria fortuna sull’amore – tutt’altro che incondizionato – dei fantomatici followers di Instagram.