Diventerà più famosa di Kate Middleton: chi è la bellissima Mary, prossima Regina di Danimarca

Kate Middleton è al momento la Royal più famosa al mondo, ma ce n’è un’altra che sta prendendo il suo posto: ecco chi.

Mary Di Danimarca, la prossima Regina del regno del Nord, sta man mano scalzando Kate Middleton. Diventerà più famosa della Principessa del Galles? A quanto pare sì, o almeno così prevedono gli esperti reali.

Mary di Danimarca più celebre di Kate Middleton? Al momento sicuramente la Principessa del Galles detiene il primato in prestigio e fama mondiale, ma ben presto le cose potrebbero cambiare. La figura della Principessa australiana si sta man mano delineando in quanto a gran sorpresa l’ultima Regina d’Europa. Margherita II ha deciso di abdicare a favore del principe ereditario Frederik. Ecco che la sorte ha portato la donna a imporsi sulla scena delle famiglie Reali europee.

Kate Middleton cede il passo a Mary di Danimarca? Cosa sta succedendo alla Principessa del Galles

La storia di Mary di Danimarca sembra essere presa direttamente dalla sceneggiatura di un film. La donna, di origini australiane, ha conosciuto il Principe Frederik di Danimarca in un pub a Sidney e dopo il fortuito incontro è diventata prima Principessa e a breve Regina. Margherita II di Danimarca, infatti, ha recentemente abdicato lasciando il trono al figlio dopo 52 anni di regno. Sono stati i problemi di salute a costringerla a fermarsi e la sua decisione è giunta inaspettata.

Il prossimi 14 febbraio Frederik diventerà Re prendendo il nome di Re Federico X a soli 55 anni. E così la favola della storia d’amore con la moglie diventerà ancora più da pellicola. La trama della loro unione è infatti molto simile a quella del celebre film Un principe tutto per me, che probabilmente ha tratto ispirazione proprio da questo matrimonio.

Anni fa infatti il principe Frederik di Danimarca si recò in Australia per le vacanze. A 32 anni, celebre ma non famoso come William ed Harry, per cui non facilmente riconoscibile, scelse proprio questo paese per sostenere la squadra di vela nazionale alle Olimpiadi. Per caso conobbe Mary, una ragazza borghese che ignorava il suo rango e della quale si innamorò perdutamente.

I due si incontrarono allo Slip Hinn, un pub molto cool della zona. Mary, 29 anni, originaria della Tasmania, di professione agente immobiliare e consulente finanziaria, incontrò il principe senza saperlo. Parlarono e lui non le rivelò chi fosse e così l’attrazione esplose. I due iniziarono a frequentarsi, anche a distanza, ed era sempre il Principe a tornare in Australia per poter rivedere Mary.

Lei, figlia di un matematico e dell’assistente del rettore, la più piccola di quattro figlie, si ritrovò fidanzata con Frederik. Nel 2001 il tabloid danese Billed Bladet diede la notizia della loro relazione. Mary decise di trasferirsi in Europa, a Parigi, dove cominciò ad insegnare inglese e poi a Copenhagen: qui la stampa “beccò” spesso la coppia insieme.

Ovviamente non sono mancati gli ostacoli e gli impedimenti. Ma nel 2003, durante una vacanza a Roma, è arrivata la proposta di matrimonio. La favola è realtà. Mary ha sposato il Principe il 14 maggio 2004 al Palazzo di Fredensborg a Copenaghen. Ha imparato la lingua fanese, oltre ad aver firmato un contratto prematrimoniale che le assicura la custodia dei figli in caso di divorzio. Dall’unione sono nati infatti Cristiano (nel 2005), Isabella (2007), e i due gemelli Vincent e Josephine (2011).

Nel 2019 la suocera la nomina principessa reggente. Lei apprende l’etichetta di corte e in poche settimane i danesi non hanno dubbi: sono pazzi di Mary. Passa poco e il suo prestigio diventa mondiale. Per il suo stile viene subito paragonata a Lady Diana, ma anche a Kate Middleton, con la quale passa spesso del tempo. Proprio per tutte queste armi a suoi favore, la Regina – che sarà la prima australiana della storia danese – pare sia destinata superare il prestigio della Principessa del Galles.