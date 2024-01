Gennaio ricco di possibilità per lavorare: 4000 assunzioni, come partecipare alle selezioni

Sono previste migliaia di assunzioni per il mese di gennaio. Le offerte non mancano di certo: ecco come partecipare alle selezioni.

Il nuovo anno si apre nello stesso modo con il quale il vecchio, di fatto, si è chiuso. Le offerte di lavoro continuano ad arrivare copiose da ogni parte del paese e riguardano qualsiasi ambito e settore, valide per ogni tipo di profilo presente sul mercato del lavoro. Pubblico o privato non fa alcuna differenza, le opportunità abbondano e probabilmente i prossimi mesi continueranno ad essere scanditi da questo gradevole ritornello. Una condizione alla quale, forse, i cittadini italiani in cerca di impiego avevano perso l’abitudine.

Il 2024, insomma, proverà – o almeno è quello che si spera – a imitare in tutto e per tutto l’anno precedente, quello che ha rilanciato il contesto lavoro all’indomani di una crisi più che mai profonda abbattutasi sul nostro paese e non solo. Sono numerosi i bandi previsti per l’anno appena iniziato che porteranno, stando alle previsioni, all’assunzione di circa 4000 nuovi profili presso la Pubblica Amministrazione.

Gennaio ricco di possibilità per lavorare: i bandi più rilevanti dei prossimi mesi

Si parte dal primo mese dell’anno, senza preamboli insomma, tra ministeri, enti locali vari e forze armate. Per alcuni profili sarà richiesta la laurea, mentre per altri andranno bene anche il diploma di scuola superiore e addirittura la licenza media. Al Maeci, Ministero degli Esteri, si cercano per esempio 381 nuovi profili tra assistenti amministrativi e informatici. La domanda d’ammissione alle selezioni può essere inoltrata presso la pagina web di riferimento non oltre il 26 gennaio 2024.

Il Ministero della Difesa, poi, è in cerca di 267 nuovi profili con contratto a tempo indeterminato per i ruoli di funzionari nei settori amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario, storico, culturale e sanitario. In questo caso la data ultima per l’invio della propria candidatura è fissata il prossimo 29 gennaio. Al Ministero dell’Agricoltura i posti ricercati per laureati e diplomati sono 462. Anche in questo caso le offerte si rivolgono a funzionari in vari ambiti, con scadenza della possibilità di fare domanda il 27 gennaio.

Al Ministero dei Trasporti, si cercano invece 160 diplomati per coprire ruoli di assistenti. Termine ultimo per inviare la domanda di selezione fissata il prossimo 10 gennaio. La Città Metropolitana di Roma, seleziona inoltre 24 profili: il requisito d’accesso è il diploma per gli inserimenti a tempo indeterminato. La data di scadenza è il 29 gennaio. Ci sono, dunque, una serie di importantissime opportunità in un momento di grande speranza per i potenziali candidati di tutto il paese.