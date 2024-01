Inter, per la prossima stagione addio alle strisce nerazzurre: la rabbia dei tifosi, come sarà la nuova maglia

I tifosi dell’Inter negli ultimi giorni hanno protestato contro la società: dalla prossima stagione addio alle tradizionali strisce nerazzurre, ecco come saranno le nuove maglie.

Le maglie da calcio non sono solamente un kit che i giocatori utilizzano per scendere in campo ed essere riconoscibili, ma un vero e proprio simbolo che richiama le tradizioni e la storia di un determinato club. Soprattutto i colori, chiamati per l’appunto sociali, sono fortemente identificativi per una squadra e non vengono quasi mai abbandonati: la Fiorentina ha il viola, la Juventus è bianconera, il Milan rossonero, l’Inter nerazzurra e così via.

Negli ultimi anni, però, le aziende produttrici di divise da calcio si sono particolarmente sbizzarrite e la tradizione classica si è andata un po’ a perdere al fine di rendere più appetibili le maglie a livello di marketing. Al giorno d’oggi vengono progettate t-shirt non solo rispettando la storia del club, ma anche semplicemente per renderle più allettanti agli occhi dei tifosi e spingerli ad acquistarle sugli store ufficiali delle squadre.

Inter: addio alle strisce nerazzurre per la prossima stagione

Negli ultimi anni abbiamo assistito a veri e propri stravolgimenti per quanto riguarda le maglie da calcio, soprattutto per le seconde e terze divise con le quali gli sponsor tecnici si scatenano maggiormente. Inoltre, con il passare degli anni, le società hanno l’abitudine di presentare quante più t-shirt possibili per massimizzare i guadagni: caso clamoroso quello del Napoli che la passata stagione ne ha presentate ben 12 differenti.

Nonostante la stagione calcistica in corso sia ancora a metà, già sul web iniziano ad apparire le prime indiscrezioni riguardo le nuove divise di alcuni club per il prossimo anno. In particolare, nelle ultime ore, è stato condiviso un pattern che sembra essere quello che verrà utilizzato dall’Inter per la stagione 2024/2025, ma i tifosi non sono rimasti particolarmente entusiasti di quanto hanno visto.

Dall’immagine trapelata sul web si può notare come chiaramente i colori sociali saranno gli stessi, ovvero il nero e azzurro, ma spariranno le classiche strisce verticali che caratterizzano la maglia dell’Inter praticamente da sempre. Stando a ciò che si scorge nell’immagine, il nuovo pattern presenterà delle strisce irregolari e spezzate: una novità che già da adesso ha fatto infuriare moltissimi fan dell’Inter, tuttavia a fine stagione ne sapremo sicuramente di più.