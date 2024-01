La luce nella masseria, salto nel passato con la nuova fiction Rai: trama, quando va in onda

La Luce nella masseria è il titolo della nuova fiction Rai, che è un vero salto nel passato. Ecco tutti i dettagli riguardo a trama, location e cast del film.

In casa Rai sono cominciati i festeggiamenti per celebrare i 70 anni della televisione. Molti gli eventi in programma nei prossimi mesi, che ricorderanno programmi e personaggi i quali oggi sono parte della storia della tv: dai talk agli show, passando per le fiction, la rete di stato è prossima a rendere protagonista la televisione. La Luce nella Masseria, inserita nel tema delle celebrazioni Rai, debutterà domenica 7 gennaio ed è considerato un film altamente innovativo, che racconterà una storia emozionante in grado di coinvolgere il pubblico.

Prodotta da Luca Barbareschi, in collaborazione con Rai Fiction, La Luce nella Masseria, ha come protagonista la storia della televisione. Una narrazione finalizzata a celebrare quel momento di passaggio che ha rivoluzionato il vivere quotidiano degli italiani. Sullo sfondo dei cambiamenti dati dal suo avvento, le storie personali e coinvolgenti dei personaggi.

Il tutto in tema con la scelta dell’azienda di dedicare ampio spazio nel 2024 ai 70 anni della televisione. La Luce nella Masseria si annuncia un prodotto composto e ben realizzato che riuscirà a intrattenere in modo nostalgico il pubblico. Il 3 gennaio 1954 è il giorno in cui la tv fa la sua comparsa nella vita degli italiani. Una svolta a dir poco epocale, destinata a trasformare radicalmente l’esistenza dei cittadini.

Location de La Luce nella Masseria è la splendida Matera, che fa da cornice ad una storia pacata, a tratti sommessa e mai urlata. Voce narrante quella di Pinuccio, un bambino con la passione per la televisione e lo spettacolo che non lascerà nulla al caso. A primeggiare l’aggregazione che l’avvento della tv riesce a sviluppare nei primi anni di vita. In quel momento l’apparecchio televisivo era un lusso per pochi, per questo inizialmente veniva visto nei vari locali pubblici creando dei veri gruppi d’ascolto.

La Luce nella Masseria, il cast della fiction

La presentazione de La Luce nella Masseria ha incuriosito gli addetti ai lavori e la stampa. La fiction si annuncia tra i prodotti Rai di maggior successo e sicuramente riuscirà ad emozionare i telespettatori d’ogni età. Nel cast Aurora Ruffino, Domenico Diele Renato Carpentieri, Carlo De Ruggieri, Giusy Frallonardo e Giovanni Limite.

Mentre Riccardo Donna e Tiziana Aristarco hanno curato la regia. La Luce nella Masseria è un film tv definito dalla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, una “favola luminosa” che riuscirà a far fare al pubblico un vero un viaggio nel tempo.