Roberta Di Capua, oggi è così ma la ricordate al suo esordio a Uomini e Donne? Il prima e dopo

Roberta di Padua, dama doc del trono over di Uomini e Donne, oggi è bellissima. Ma la ricordate al suo esordio nel daytime di Maria De Filippi?

Dama molto amata del trono over di Uomini e Donne, Roberta di Padua presiede nel daytime di Maria De Filippi ormai da qualche anno. Insieme a Barbara de Santi, Aurora Tropea e anche Ida Platano e naturalmente Gemma Galgani, è parte consolidata del format. Nel corso delle varie edizioni si è rivelata una persona diretta e sincera, ha affrontato le sue battaglie e ha frequentato diversi cavalieri. Spesso ha condiviso con la Platano lo stesso interesse verso alcuni uomini e questo ha creato dei dissapori.

Nel corso delle varie stagioni, Roberta Di Padua ha lasciato il daytime pomeridiano più volte, per poi tornare in prima linea alla ricerca dell’anima gemella. L’eco mediatico conquistato grazie alla presenza nel parterre femminile del trono over, l’ha resa anche un personaggio social molto seguito. La dama ha infatti un vasto numero di followers a cui non manca di rivelare i momenti del suo quotidiano. La Di Padua si presta a dirette e confronti con i fans e ha sempre risposto in modo sincero alle domande, a volte scomode, dei followers.

Riguardando le varie registrazioni è evidente che Roberta ha subito qualche ritocco estetico: la dama dalla sua prima apparizione tv a oggi appare decisamente cambiata. Alcuni dettagli del viso sono diversi. Recentemente ha anche confessato d’essersi rifatta il seno: la dama ha rivelato anche il nome del medico che l’ha operata. Oggi è molto felice d’aver cambiato il suo lato A, che è aumentato di due rispetto alle prime comparse pubbliche.

Roberta di Padua e i ritocchi estetici: la dama ieri e oggi

La dama del trono over ha ammesso d’essersi rifatta il seno, ma a quanto pare ha anche subito altri ritocchi estetici. Il confronto delle immagine del ieri e oggi rivelano che Roberta ha effettuato dei ritocchini alle labbra: sono molto più voluminose in confronto al passato.

Poco prima della pausa natalizia di Uomini e Donne Roberta, dopo essere uscita con Alessandro Vicinanza che non le ha garantito l’esclusiva, ha deciso di lasciare il programma. La donna non desidera assistere alla varie frequentazioni del cavaliere. Non è noto se farà il suo ritorno in studio e se si lascerà alle spalle il flirt, come del resto ha fatto l’amica-rivale Ida Platano, oggi tronista in carica.