Rosanna Fratello, stoccata a Nikita dalla casa del Grande Fratello

Rosanna Fratello si è scatenata nell’ennesimo attacco a Beatrice Luzzi, con tanto di stoccata a Nikita: ecco cos’ha detto l’attuale inquilina del Grande Fratello.

Dopo mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello, i gieffini ancora in corsa cominciano a mal tollerare la convivenza. Tra chi è presente sin dal debutto del reality a chi è entrato in casa in un momento successivo, gli animi nel reality sembrano aver preso più d’una direzione. Si sono creati gruppi e schieramenti. anche se fra i personaggi che in questi mesi hanno più fatto parlare di sé c’è sicuramente Beatrice Luzzi.

L’ex volto di Vivere ha fronteggiato varie liti e più volte si è ritrovata da sola, ma questo non ha cambiato la sua determinazione, ne tanto meno l’ha aiutata a smussare alcuni aspetti non facili del suo carattere. Tra i nemici della Luzzi ci sono sicuramente Massimiliano Varrese, ma anche Rosy, Anita e Garibaldi. I quattro, in più occasioni, hanno avuto dei testa a testa con l’attrice che ha sempre imposto il suo modo di fare.

Il recente ingresso di Rosanna Fratello ha dato vita ad ulteriori contrasti. La cantante, certa del suo vissuto professionale, ha più volte ostentato la sua carriera e questo ha infastidito alcuni dei gieffini. L’artista ha poi avuto più di un faccia a faccia con Beatrice, che con calma e pacatezza le ha risposto per le rime.

Rosanna ha fatto notare alla collega che una volta finito il reality ognuno tornerà alla propria quotidianità, probabilmente l’esperienza non avrà nessun effetto sulla carriera dei singoli. La cantante ha poi invitato la Luzzi a non avere nessuna aspettativa: “Non ti illudere”. Immediata la risposta di Beatrice: “Io non sono illusa di nulla. Non ho nessun trampolino, mi sono già tuffata e sono pure uscita dalla piscina”.

Rosanna Fratello, l’affermazione su Nikita non passa inosservata

Apparentemente cortese, ma sempre pungente, Rosanna Fratello ha ricordato alla Luzzi che il reality potrebbe non portarle nulla a livello lavorativo. In proposito ha ricordato Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip: “Quella dello scorso anno che fine ha fatto?”-

Queste le parole della cantante riferite alla nota influencer, affermazione che denotano come il reality di Cinecittà non abbia avuto nessuna conseguenza positiva nei confronti di Nikita. Non è la prima volta che Rosanna cita la Pelizon, lo ha fatto parlando con Varrese a cui ha ricordato che, finito il reality, a parte un’immediata botta di popolarità destinata a spegnersi in poche settimane, non ci saranno altri effetti.