Spalletti età, dove vive, moglie, figli, stipendio: tutto sull’allenatore

Dopo lo Scudetto con il Napoli, oggi tutti noi facciamo il tifo per Luciano Spalletti e per la sua Nazionale. Cosa sappiamo del tecnico toscano?

È entrato nella storia di Napoli e della sua squadra. Oggi, da commissario tecnico della Nazionale italiana, ci auguriamo che Luciano Spalletti possa scrivere ulteriormente pagine memorabili del nostro calcio. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’innovativo allenatore toscano.

Toscano perché è nato il 7 marzo 1959 a Certaldo, in provincia di Firenze. Calciatore dai primi anni ’70 al 1993, Luciano Spalletti non è stato un grande campione, ma oggi è, senza dubbio, uno degli allenatori più intelligenti e preparati. A lui si devono alcune intuizioni, come il ruolo ritagliato a Simone Perrotta negli anni della Roma. La sua carriera, però, inizia nell’Empoli, dove ottiene una promozione in serie A.

Dal 1998 al 2002 ha allenato, a fasi alterne, Sampdoria, Venezia, Udinese e Ancona. Dal 2002 al 2005 è tornato all’Udinese, portando la squadra ad uno storico quarto posto nella stagione 2004-2005. Nel 2005 è stato ingaggiato dalla Roma, dove in quattro anni ha conquistato due Coppe Italia (2006-2007, 2007-2008) e una Supercoppa italiana (2007).

Dal 2009 al 2014 ha guidato lo Zenit San Pietroburgo, vincendo due campionati russi (2010, 2011-2012), una Coppa di Russia (2009-2010) e una Supercoppa russa (2011). È tornato sulla panchina della Roma tra il 2016 e il 2017, per poi allenare l’Inter nel biennio 2017-2019. Ma, ovviamente, i maggiori successi sono recentissimi e significano storia per Spalletti

Luciano Spalletti, la sua vita fuori dal campo

Dal 2021 al 2023 è stato l’allenatore del Napoli, con cui ha vinto l’anno scorso lo Scudetto, un titolo che mancava da 33 anni all’ombra del Vesuvio. Terminata l’esperienza, è stato scelto dalla FIGC come successore di Roberto Mancini, dopo che questi ha dato repentinamente le dimissioni da commissario tecnico, cedendo alle lusinghe economiche dell’Arabia Saudita.

Insomma, Luciano Spalletti oggi è un guru del calcio italiano. Non a caso, la Nazionale ha puntato su di lui, facendogli sottoscrivere un contratto da 2,8 milioni di euro a stagione più bonus. Ma cosa sappiamo dell’attuale commissario tecnico degli Azzurri, oltre alla sua visione del calcio che, da sempre, è stata improntata al bel gioco? Ecco alcune curiosità sull’allenatore, che da qualche mese è cittadino onorario di Napoli.

Oggi il lavoro lo porta a viaggiare molto, ma il suo cuore è, ovviamente, nella “sua” toscana. Si chiama “La Rimessa” la tenuta di Spalletti e si trova a Montaione, borgo medievale tra i più belli d’Italia, situato tra Firenze, Pisa e Siena. Lì il tecnico realizza anche il vino, prodotto con uve merlot e sangiovese.

D’altronde, in una terra famosa per i suoi vitigni, non poteva che essere così. Il prodotto di punta si chiama “Bordocampo”. E, anche in questo caso, non poteva essere altrimenti. Per quanto riguarda la sua vita privata, Luciano Spalletti è sposato con Tamara, dalla quale ha avuto tre figli: Matilde, Samuele e Federico.