Uomini e Donne, amore a gonfie vele per la coppia appena uscita dal programma: le dolci dediche

Come procede l’amore per una delle coppie più chiacchierate di Uomini e Donne? Dalle dolci parole sui social sembrerebbe magnificamente!

Uomini e Donne è il talk sui sentimenti più famoso della televisione nostrana. Il suo esordio è avvenuto circa un ventennio fa e da quel momento i telespettatori si sono sinceramente appassionati alle vicende dei protagonisti. Il dating show è il fiore all’occhiello del palinsesto Mediaset, nella fascia pomeridiana si assesta infatti costantemente tra i programmi più seguiti del piccolo schermo. Merito del grande impegno profuso da Queen Mary e dal suo team, che lavora incessantemente per la realizzazione del format.

Il fulcro del programma è la ricerca dell’anima gemella ed alcuni ci sono riusciti senza grandi sforzi. È il caso di una coppia che ha lasciato da poche settimane lo studio insieme. In tantissimi si stanno domandando come proceda la loro relazione e, sembrerebbe, in modo idilliaco. Basta dare una veloce occhiata ai profili social di entrambi per constatare quanto insieme siano felici. Proprio in queste ore si parla molto di loro, ecco dunque perché. Ma di chi si tratta?

Uomini e Donne, amore alle stelle per la neo coppia

Ci stiamo riferendo a Marcello Messina e Jasna. I due si sono conosciuti grazie alla trasmissione condotta da Maria De Filippi, hanno iniziato a frequentarsi ed hanno scoperto di essere reciprocamente attratti. È scoccata poi la scintilla ed hanno deciso di conoscersi in modo esclusivo. La loro relazione ha subito una battuta d’arresto a causa di una discussione, ma in seguito hanno compreso di essere innamorati ed hanno lasciato lo studio mano nella mano.

Yasna e Marcello stanno vivendo un momento ricco di gioia, le dediche postate sui rispettivi profili social ne sono la dimostrazione. Insieme hanno ritrovato il sorriso e sono grati alla vita per averli fatti incontrare. I fan non hanno potuto fare a meno di commentare gli scatti, facendo loro i complimenti per la potenza del sentimento che li unisce.

Marcello Messina, dopo un lungo periodo da single, ha dunque trovato la compagna che fa al caso suo. La stagione 2023 del format è stata particolarmente fortunata anche per un’altra coppia, quella composta da Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio.

Anche loro, proprio come Marcello e Jasna, hanno lasciato la trasmissione poco prima dello stop in vista delle festività. I supporter li hanno seguiti sui social e dalle pagine ufficiali sia di Emanuela sia di Alessio si scorge la loro felicità. Insomma, i telespettatori sono ben lieti di sapere che ancora una volta il format sui sentimenti abbia dato la possibilità a molti di trovare l’amore.