Antonino Cannavacciuolo, alcune facili ricette da fare a casa in pochissimo tempo

Scopri le facili e irresistibili ricette di Antonino Cannavacciuolo. Delizia il tuo palato con piatti unici e buoni.

Il celebre chef italiano Antonino Cannavacciuolo ci propone alcune ricette molto facili da fare a casa, in poco tempo e con un risultato strepitoso. Se anche tu desideri portare in tavola il suo incredibile talento senza però dover seguire preparazioni complesse, sei nel posto giusto. Dalle polpette di cicerchie al soufflé al limone, questi piatti racchiudono la maestria del cuoco ed il gusto autentico delle sue preparazioni.

Di seguito, potrai scoprire le ricette di Cannavacciuolo e, nel dettaglio, la preparazione passo passo per cucinare dei rigatoni cacio e cannella strepitosi.

Cannavacciuolo, le ricette facili e deliziose da fare a casa

Ecco alcune delle sue fantastiche ricette da provare a casa, senza dover seguire difficili preparazioni. Partiamo dallo sformatino di carciofi, seguito da ostrica e ravanello, funghi porcini e bagnetto verde e, impossibile da non menzionare, mousse di avocado, salmone, uova di quaglia e salsa acida. Alla lista, si aggiungono agretti con acciughe marinate e lamponi, insieme al delizioso spaghetto allo zafferano, ricci di mare e quinoa croccante.

Per le serate in compagnia, si può gustare la pizza di scarola. Ma anche le polpette di cicerchie, salsa di ravanello e ribes. Abbiamo poi la pasta mischiata con patate, cozze e colatura di provola affumicata. Rigatoni cacio e cannella, calamari ripieni di patate e cime di rapa, salsa di zucchine e pomodori confit e guancia di manzo con maionese di nocciola e patate sono altri piatti da provare assolutamente.

Lo stesso vale per rombo, asparagi di mare e bottarga di tonno. Proseguiamo con zucca grigliata, peperoni, pane, uvetta e pinoli. E, per chiudere in bellezza, è possibile optare per un tortino al cioccolato, composta di papaya; oppure per un soufflé ghiacciato al limone

La ricetta dei rigatoni cacio e cannella

Nello specifico, in questo articolo, ti proponiamo una ricetta molto interessante, poiché l’abbinamento è semplice ma davvero d’impatto. Si tratta dei rigatoni a base di cacio e con l’aggiunta della cannella. Di seguito, la preparazione passo dopo passo.

Ingredienti:

360 gr di rigatoni;

230 gr di pecorino Dop;

150 gr di brodo vegetale;

Burro;

Cannella in polvere;

Olio extravergine di oliva;

Sale;

Pepe.

Procedimento:

Scaldare il brodo vegetale e sciogliere al suo interno 180 gr di pecorino grattugiato. Versare tutto in un frullatore, aggiungere il burro, il sale, il pepe, e frullare fino ad ottenere una crema densa e omogenea. Cuocere i rigatoni in acqua bollente e, in una padella, scaldare la cannella con burro e acqua di cottura della pasta. Unire quindi la pasta al resto degli ingredienti, cuocendola nella stessa padella e aggiungendo acqua di cottura per renderla più cremosa. Togliere la padella dal fuoco, mantecare con la crema di pecorino e servire con pecorino grattugiato fresco, olio a crudo e una spolverata di cannella.

Con queste ricette facili e deliziose di Cannavacciuolo porterai in tavola la sua maestria indiscussa, senza fare troppa fatica. Proponi queste delizie ai tuoi ospiti e vedrai che figurone.