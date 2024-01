Giovanna Civitillo splendida con la tuta total white nella foto amarcord: dopo anni è praticamente identica

Spunta una foto inedita ritraente Giovanna Civitillo da giovanissima, avvolta da un outfit total white fasciante: il web è in delirio.

Natale in famiglia per l’ex showgirl de L’Eredità, pronta a tornare in pista. Si attende un suo eventuale rientro al cooking show di Antonella Clerici, tra i fornelli accanto allo Chef Persegani, ma soprattutto cominciano le prime incursioni a Sanremo al fine di mettere a punto i dettagli dell’evento canoro più amato dagli italiani, sostenendo, dunque, il marito in questa trepidante impresa. Sui social già si parla di abiti luccicanti che calcheranno il parterre tra cui, specialmente, quelli riservati alla ‘First Lady‘ sanremese.

Esuberante e vulcanica, i look proposti si rivelano sempre magnifici, evidenziando così la sua sensualità. A tal riguardo, non è la prima volta che un outfit appositamente scelto per la sua figura ponga in risalto l’ammirevole silhouette: difatti una foto amarcord ne è la testimonianza, risalente all’epoca in cui Giovanna Civitillo aveva poco più di vent’anni. I fan sono rimasti affascinati da cotanta visione, soprattutto per alcuni evoca ricordi di un periodo indimenticabile, apprezzando notevolmente questo tuffo nel passato.

Giovanna Civitillo, la foto amarcord: quel vestito total white infiamma il pubblico

Nasce come ballerina divenendo, successivamente, protagonista nei diversi programmi tv in qualità di prima valletta. Tanta gavetta e numerosi i provini ai quali si è sottoposta agli inizi della sua carriera, per quanto non sia stato facile a causa dell’instabilità di questa professione, come dalla medesima dichiarato, specialmente quando si è ancora giovani e poco conosciuti.

All’età di circa 25 anni la famosa ‘scossa’ all’interno del game-show di Rai1 – facendo perdere la testa ad Amadeus. Ma ancora prima eccola volteggiare in una famosa trasmissione, circondata da ‘mostri sacri’ dello spettacolo. Si parla della fine degli anni ’90 e primi anni del nuovo millennio, presumibilmente Per Tutta La Vita, condotto da Fabrizio Frizzi e Romina Power, durante quell’edizione. Giovanna Civitillo è giovanissima, parrebbe sui 20 anni d’età o poco più.

Lo scatto memorabile trapelato sui social la immortala proprio vicino all’ex moglie di Al Bano. In merito, l’amatissima avrebbe così dedicato queste parole per rammentare quei momenti: “Che bel ricordo, sono solo 24 anni fa. Grazie Romina per la foto“, ricevendo come risposta da quest’ultima emoticon simboleggianti affetto e stupore.

La bellezza della showgirl partenopea non passa inosservata, specialmente il suo ‘fisico da urlo‘, come evidenziato da qualche utente. Sulla scia della moda di quegli anni, si nota un completo total white composto da jeans e un top cut-out che lascia scoperta la schiena. Il tempo passa, è vero, ma Giovanna “è splendida come oggi” secondo l’opinione di molti, e la sua grazia appare tuttora immutata.