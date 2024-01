Grande Fratello, Garibaldi e Anita nella bufera: parole agghiaccianti dopo il lutto di Beatrice

Garibaldi e Anita, inquilini del Grande Fratello, finiscono nella bufera sui social: le parole agghiaccianti dopo il lutto di Beatrice non sono piaciute al pubblico.

Beatrice Luzzi, tra i concorrenti più apprezzati dell’edizione in corso del Grande Fratello, ha abbandonato il reality. L’ex volto di Vivere, che nella casa ha avuto più di una discussione non riscuotendo consensi tra i suoi coinquilini, ha lasciato il loft di Cinecittà per motivi famigliari. Prima di Natale era stata messa a conoscenza del fatto che il padre non stava bene, uscita provvisoriamente è poi rientrata. Nei giorni scorsi è sopravvenuto il decesso del genitore e la gieffina è uscita dal reality in modo definitivo.

Molti i messaggi di solidarietà ricevuti dalla Luzzi sui social. In questi mesi di permanenza nella casa, Beatrice ha infatti conquistato i telespettatori. I suoi modi diretti, ma sempre composti, le hanno fatto attirare consensi. Tanto che ha superato più d’un televoto rivelandosi la favorita del pubblico. Il suo abbandono ha scosso i fan del programma che speravano di vederla fino alla fine del reality.

Nella casa si è ritrovata più volte da sola. Tra i suoi nemici più agguerriti Giuseppe Garibaldi e Anita, i quali si sono schierati palesemente contro di lei. In queste ore sta circolando in rete un video in cui i due gieffini appaiono felice dell’addio della Luzzi. La conversazione fra i due è ambigua, ma in molti sostengono che le loro parole si riferiscano proprio all’abbandono della casa da parte dell’attrice: “Ma è la cosa che sappiamo già?” chiede Anita a Garibaldi.

Inaspettata la risposta di quest’ultimo: “Una cosa che ti può fare piacere o non piacere”. Dalle immagini non si evince se i gieffini siano stati messi al corrente del lutto della Luzzi, ma ad ogni modo i commenti sono sembrati fuori luogo e inappropriati e hanno scatenato una vera e propria bufera social. In molti si sono rivoltati contro Anita e Garibaldi, due personaggi che ormai hanno perso credibilità e che meritano di lasciare il reality secondo numerosi fan.

Scoppia la bufera social contro Anita e Garibaldi: “Espulsione immediata”

Il video incriminato è stato sommerso di commenti che chiedono l’espulsione immediata di Anita e Garibaldi. Per molti i due sono stati portati avanti solamente a favore di share contro la Luzzi, che si è sempre comportata in modo vero e coerente. Beatrice, infatti, resta la vincitrice morale dell’edizione in corso del Grande Fratello.

“Questo video è incommentabile. Spero che dicano presto dentro la casa che è uscita per il lutto del suo caro papà in modo che possano sprofondare nella vergogna…” ha commentato un fan del GF. Non è noto se nelle prossime puntate Alfonso Signorini riprenderà Anita e Garibaldi e chiederà loro qualche spiegazione in merito a queste dubbie e inappropriate dichiarazioni.